Efkan Ala\'dan Netanyahu\'ya sert yanıt: Bölgeyi kan gölüne çevirenlerin hezeyanları...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan tepki geldi. Ala, Netanyahu’nun sözlerini eleştirerek, İsrail yönetiminin politikalarının bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini belirtti.

"KENDİ İŞLEDİKLERİ SUÇLARI PERDELEMEYE ÇALIŞANLARIN HEZEYANLARI"

Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Ala, Netanyahu’nun açıklamalarının İsrail yönetiminin politikalarının üzerindeki tartışmaları gölgelemeye yönelik olduğunu savundu.

Ala açıklamasında, “Bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların sahibi Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarf ettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır” ifadelerini kullandı.

“ULUSLARARASI TOPLUM DAHA YÜKSEK SESLE TUTUM ALMALI”

İsrail hükümetinin politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini belirten Ala, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Ala, “Netanyahu yönetimindeki İsrail’in politikaları ile bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemeli ve artık uluslararası toplum daha yüksek sesle tutum almalıdır” dedi.

“TÜRKİYE OLARAK HAKİKATİ DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ala, Türkiye’nin bölgedeki gelişmelere ilişkin tutumunu sürdüreceğini belirterek açıklamasını, “Türkiye olarak hakikati dile getirmeye devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.