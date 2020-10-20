Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmini 167 bin ton

Ege Bölgesi 2020/2021 yılı pamuk rekolte tahmini, pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre Ege Bölgesi 2020/2021 yılı pamuk rekolte tahmini 167 bin ton olarak açıklandı.

İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası iş birliğinde ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ile yapılan protokol dahilinde gerçekleştirilen rekolte tahmin çalışmalarının arazi çalışmaları bölümüne Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü uzmanları da teknik destek sağlamıştı. İlgili tüm tarafların hazır bulunduğu toplantıda konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak yaptığı konuşmada, "2019-2020 sezonunda Türkiye lif pamuk üretimi 814 bin ton olarak gerçekleşmişti. Bizler üretimimizin 1 milyon ton seviyelerine çıkması gerektiğini savunurken ne yazık ki bu sezon üretimimizin daha da gerileyerek 600-650 bin ton seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Pamuk üretiminin halen bu seviyeleri koruyabilmesinin en önemli nedeni devletimizin verdiği prim ödemesi desteğidir. Devlet tarafından kütlü pamuğa verilen prim destekleri sürdürülebilir pamuk üretimi için hayati öneme sahip. Bu destekler, artan girdi maliyetleri ve benzeri ekonomik sorunlarla iç içe olan üreticilerimizin pamuk üretimine devam etmelerindeki en önemli etken. Ancak geçtiğimiz üç yılda maliyetler sürekli artarken prim miktarında bir artış olmaması ve 80 kuruşta sabit kalması üreticiyi olumsuz etkiledi. Bunun etkisini de bu sezonki pamuk ekim alanları ve üretim miktarında net olarak görüyoruz" dedi.

"ARTIŞI OLUMLU KARŞILIYORUZ"

2020/21 sezonu pamuk prim miktarının ise geçen yıla göre yüzde 37,5 artış ile kiloda 1,1 lira olarak geçtiğimiz cuma günü açıklandığına değinen Bülent Uçak, "Gübre ve mazot desteği ile toplam destek miktarı kiloda 1,23 lira seviyesine ulaşacak. Öncelikle prim miktarındaki bu artışı sağlayan Bakanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Keşke ülkemizin şartları daha elverişli olsaydı ve talep etmiş olduğumuz 1,5 TL seviyesine ulaşabilmiş olsaydık. Ancak mevcut durumda söz konusu artışı olumlu karşılıyoruz. Piyasadaki mevcut fiyatlar ve prim ile kaybettiğimiz pamuk ekim alanlarının en azından bir miktarını gelecek yıl geri kazanacağımıza inanıyoruz. Stratejik bir ürün olan pamuğun üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak için gelecek yıl prim miktarlarının en az enflasyon oranında artırılmasını veya bir bareme bağlanarak bundan sonraki süreçte otomatik olarak belirlenmesini ve ekim döneminde açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"ÜRETİCİYE AZ DA OLSA MORAL VERDİ"

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise şunları söyledi: "Yapılan çalışmalar neticesinde, pamuk üreticisinin maliyetleri göz önüne alınarak devletimizden en az 1,30 TL prim talebinde bulunmuştuk. Primin geç de olsa 1,10 TL olarak açıklanması üreticiye az da olsa moral verdi. Sağlanan bu artışın, yeni sezonda pamuk üretiminden kaçmayı düşünen üreticilerin bu kararlarını bir kez daha gözden geçirmesini sağlayacağını umuyoruz."

"ÜRETİCİ FİNANSMANA İHTİYAÇ DUYUYOR"

İTB Meclis Başkanı Kocagöz sözlerini şöyle sürdürdü: "Destek primlerinin sonraki üretim sezonunun ekim zamanlarında; yani en geç nisan ayında ödenmiş olması son derece önemli. Çünkü bu dönemde üretici finansmana ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca destek primlerinin ekim sezonu öncesinde açıklanması da ekim alanlarının artması ya da eksilmesi üzerinde etkili olacaktır. Bu nedenle destek primlerinin sezon öncesi açıklanması ulaşılacak üretim miktarı açısından büyük önem arz ediyor."

"BAKANLIK İLE KOORDİNASYON İÇERİSİNDE OLMALIYIZ"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Bu sene az olan üreticiyi seneye kaybetmeyiz. Hatta biraz daha artırmış olabiliriz. Yeni açıklanan destek primi ve fiyatlar sayesinde amacımız 1 milyon ton üretim. Bizim her zaman hedefimiz bu. Ben primlerin sabit değil, dünya piyasalarına göre oluşması için çalışmalar yapmalıyız görüşündeyim. Bakanlık ile bu konuda koordinasyon içerisinde olmalıyız. Stratejik bir ürün olan pamuğun üretimi artırılmalı ve üretici mutlu edilmeli" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM SEZONU AÇISINDAN SIKINTILI BİR DÖNEMDİ"

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel ise Söke'de hasadın devam ettiğini, açıklanan tahmin sonucunun üreticilere ve sektörün tüm paydaşlarına hayırlı olmasını temenni ettiklerini belirterek üreticiler ve paydaşlar açısından verimli bir sezon dilediklerini belirtti. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bolca, "Pandemi koşulları nedeniyle bu yıl kısıtlı bir çalışma gerçekleştirebildik. Haziran ayından itibaren 26 günlük bir arazi çalışması yaptık. Haziran ve eylül ayında 510 tarlaya gidip gözlem yaptık. Üretim sezonu açısından sıkıntılı bir dönemdi. Pamuk üretiminin lokomotifi olan Söke'de en net dalgalanmaları gördük. İlk toplanan ürünlerde sıkıntı söz konusu, kırmızı örümcek nedeniyle alt kozalarda verimin düştüğünü tespit ettik" dedi.

"VERİMLİLİK DÜŞTÜ"

Bazı bölgelerde iklim şartlarına göre hastalık sayısının arttığının görüldüğünü belirten Bolca, "Pamuklar çok sık dikiliyor ve arada boşluk kalmayınca sıcaklık ve sulama ile birlikte nem oluşuyor, bu da pamuğa zarar veriyor. Eskiden seyreltme yapılıyordu ancak bu yıl artan maliyetler nedeniyle seyreltme yapılmadığı için verimlilik düştü. Bazı bölgelerde ise hastalık ve zararlılar dışında sulamanın az yapılması nedeniyle de verimin düştüğü gözlemlendi. Bazı yerlerde de aşırı sulamadan hastalık ve zararlıların arttığını gördük" sözlerine yer verdi.

"EKİM ALANLARININ YÜZDE 15,1 ORANINDA AZALARAK 96 BİN HEKTARA DÜŞECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Ege Üniversitesinin rekolte çalışmalarına ilişkin sunumu ve toplantı konuşmalarının ardından İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, uzun yıllardır yapılmakta olan pamuk rekolte tahminlerinin oldukça başarılı sonuçlar verdiğini belirterek şunları söyledi: "Yeni sezonun sektörün tüm kesimlerine hayırlı olmasını diliyor, pamuk gibi stratejik bir ürünle ilgili yapılan bu önemli çalışmada katkılarını esirgemeyen Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Borsasına; ayrıca çalışmayı gerçekleştiren Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü hocalarımıza, çalışmaya destek veren Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsüne ve arazi çalışmalarına katılan tüm ekibe borsamız adına teşekkürlerimi sunuyor, sonuçların başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm sektöre hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rekolte çalışmaları çerçevesinde bölgemizde pamuk ekim alanlarının yüzde 15,1 oranında azalarak 96 bin hektara düşeceği öngörülüyor. Ortalama kütlü veriminin ise dekarda 447 kilogram olacağı tahmin ediliyor. Buna göre kütlü üretim de 429 bin ton olacak. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 39 olmasını ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 167 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz."

(İHA)