Ege İletişimde tüm bölümler akredite oldu - Son Dakika

Ege İletişimde tüm bölümler akredite oldu

12.04.2021 09:19
Ege İletişimde tüm bölümler akredite oldu, System.String[]

EÜ İletişim Fakültesi yönetimini makamında ağırlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İletişim Fakültesinin tüm bölümleri ile akredite olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde daha önce akredite olan Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema (RTS) bölümlerinin ardından, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurumu (İLEDAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık bölümleri de akredite oldu. Böylece EÜ İletişim Fakültesi, tüm bölümlerini akredite ederek eğitim kalitesini tescilledi.

Ege Üniversitesinde akreditasyon kültürünün oluştuğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Hepimizin bildiği gibi akreditasyon kalitenin ve gelişmişliğin en önemli göstergesidir. Yapılan tarafsız değerlendirmeler neticesinde İletişim Fakültesi ailesinin kaliteyi içselleştirdiği belirlenmiş oldu. Bilindiği gibi üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından, eğitim-öğretim, sosyal sorumluluk,topluma hizmet,araştırma geliştirme,akademik-idari faaliyetlerinde gösterdiği başarılar ile Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen 11 üniversite arasında yer alıyor. Daha önce iki bölümü akredite olan İletişim Fakültemizin tüm bölümlerinin akredite olmasını sevinçle karşıladık. Bu başarı, YÖKAK tarafından gerçekleştirilecek genel değerlendirmede de üniversitemize kazanım sağlayacaktır. EÜ'de akredite bölüm, program ve laboratuvar sayılarına her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu çalışmaların tam akreditasyon ve araştırma üniversitesi olma başarılarıyla taçlanacağına inancım tamdır. Dekan Hocamız Prof. Dr. Dilek Takımcı nezdinde tüm fakülte çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Eğitim kalitemizi tescillemiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

Ege Üniversitesinin 2023 vizyonu doğrultusundaki en önemli hedeflerinden birinin akreditasyon olduğunu belirten EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, " Daha önce 2020 yılında akredite olan iki bölümümüzün ardından İLEDAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık bölümlerimiz de akreditasyon hakkı kazandı. Tüm bölümlerimizde eğitim kalitemizi tescillemiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Devlet üniversitesileri arasında Ankara Üniversitesi ile birlikte tüm bölümleri akredite olan ikinci iletişim fakültesiyiz. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın öngördüğü vizyon doğrultusunda İletişim Fakültesi olarak hem teorik eğitimde hem de uygulamada önemli adımlar atıyoruz. Fakültemizin bu başarısı, üniversitemizin genel başarısına da yansıyacaktır. Bu doğrultuda araştırma üniversiteleri arasında da yer alacağımızı umuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Ege İletişimde tüm bölümler akredite oldu

Halkla İlişkiler, Necdet Budak, Rektör, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ege İletişimde tüm bölümler akredite oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin 6 yaşındaki çocuk, oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti 6 yaşındaki çocuk, oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti
Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu         
10:25
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak         
10:10
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi         
10:00
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi         
09:53
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı         
07:35
Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru         
00:28
Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı         
22:49
Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı         
20:12
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti         
19:00
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı         
17:09
"Anne" diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu         
17:04
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 10:40:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ege İletişimde tüm bölümler akredite oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei