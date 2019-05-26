Eğitim Bir-Sen'den öğrencilere iftar

Erzurum
Eğitim Bir-Sen, geleneksel uluslararası öğrenci iftar programı düzenledi.
Eğitim Bir-Sen'in düzenlediği geleneksel uluslararası öğrenci iftar programına ev sahipliği yapan 1 Nolu Şube Başkanı Hüsrev Yaşa, 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş
, Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr Ömer Çomaklı
, ETÜ Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, Memur- Sen İl Temsilcisi Abdullah Duman
, Kültür Memur- Sen Başkanı Davut Kaya
, Ulaştırma Memur-Sen
Başkanı Hasan Tuaran, Enerji Bir-Sen Başkanı Servet Yıldız
Uluslararası Öğrenci Dernek Başkanı Ergun Halis, Dernek Başkan Yardımcısı Ertan Aksakal
birçok davetli ve öğrenciler katıldı.
İftar programından sonra öğrencilere mezuniyet sertifikası verildi. - ERZURUM