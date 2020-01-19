"Eğitimciler Kampı" Sakarya'da başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Eğitimciler Kampı' Sakarya'da başlıyor - Son Dakika

"Eğitimciler Kampı" Sakarya'da başlıyor

6 saat önce

Sakarya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 5. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Eğitimciler Kampı"na ev sahipliği yapacak.

Sakarya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 5. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Eğitimciler Kampı"na ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ın yarın Arifiye Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kampın ilk dersinde öğrencilerle buluşacağı kaydedildi.

Sakarya'nın yanı sıra Bayburt, Denizli, Kilis, Manisa, Uşak ve Rize'den 150 erkek öğrencinin 5 gün boyunca Muhammet Fatih Safitürk Yurdu'nda eğitim alacağı belirtilerek, "Hami Koç, Ahmet Maraşlı, Prof. Dr. Zülfü Demirtaş, Yusuf Büyük, Erol Göka ve Erol Erdoğan öğrencilerle buluşacak. Öğrenciler, ders yorgunluklarını Ahmet Şahin, Sedat Anar ve Volkan Arslan eşliğindeki müzik dinletisi ile atacaklar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, öğrencilerin serbest zaman etkinliklerinde spor faaliyetinde bulunacağı, sinema ve belgesel seyredeceği, tarihi yerleri gezeceği ve Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün mezarını ziyaret edeceği kaydedilerek, kampın 24 Ocak'ta sona ereceği bildirildi.

Yurtlar Kurumu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Parmaklarını ilginç şekillere sokan genç, görenleri şaşkına çeviriyor
7 il 9 sahada petrol aranması için Bakanlık ruhsat verdi KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Yavuz sondaj gemisi açıklaması Katar, Libya'nın doğusunda petrol üretiminin durdurulmasını şiddetle kınadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:49:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Eğitimciler Kampı" Sakarya'da başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]