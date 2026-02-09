Eğitimden Bir Kare Yarışması Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Eğitimden Bir Kare Yarışması Sonuçları Açıklandı

Eğitimden Bir Kare Yarışması Sonuçları Açıklandı
09.02.2026 20:59
Eğitim-Bir-Sen'in fotoğraf yarışmasında kazananlar belirlendi. İsmail Aybey birinci oldu.

EĞİTİM-Bir-Sen'in eğitim süreçlerinin ardındaki emeği en özel karelerle görünür kılmak hedefiyle 8'incisini düzenlediği 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Eğitimin değerine dikkati çekmek, eğitim çalışanlarının fedakarlıklarını görünür kılmak, eğitimcilerin çarpıcı hikayelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla aktarmak ve beraberinde fotoğraf sanatına ilgi duyan eğitim çalışanlarını desteklemek hedefiyle Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği fotoğraf yarışmasının jüri toplantısı Ankara'da yapıldı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayı ve iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda, TFSF Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, fotoğraf sanatçıları Fırat Yurdakul, Feyzullah Tunç, Hamit Yalçın, Mustafa Binol, Ragıp Sarı ve AA foto muhabiri Elif Öztürk yer aldı. Türkiye'nin dört bir yanından yarışmaya başvuru yapılan yaklaşık 2 bin fotoğraf karesi, jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, Türkiye'nin teması eğitim olarak belirlenmiş tek fotoğraf yarışmasının 'Eğitimden Bir Kare' ismiyle markalaştığını ve bu markanın değerini korumak ve geliştirmek için sendika ile iş birliği yapan jüri üyelerine teşekkür etti. Buna göre yarışmanın sonuçları şöyle:

"Birincilik Ödülü:

İsmail Aybey (Manisa) 'Merkezefendi Cami Yansıma'

İkincilik Ödülü:

Fatih Yılmaz (Niğde) 'Okul Yolu'

Üçüncülük Ödülü:

Mehmet Çidem (Kırıkkale) 'Bayrakla Okuyorum'

Mehmet Akif İnan Özel Ödülü:

Ramazan Çırakoğlu (Samsun) 'Kedi'

Ailede Eğitim Özel Ödülü:

Mustafa Aydın (Artvin) 'Babamın Sırtı'

Mesleki Eğitim Özel Ödülü:

Ali Rıza Akyüz (Trabzon) 'Cerrahi Eğitimden Bir Kare'"

Yarışmada sergileme hakkı kazanan eser sahipleri ise şöyle:

"Abdurrahman Çetin, Ahmet Aslan, Ahmet Yılmaz, Alev Ünal, Ayşe Özyer, Bekir Büyükgöz, Burak Demir, Çağrı Özkara, Emin Kınay, Emrullah Akgün, Eray Özkan, Ersan Akarsu, Esra Bürçün, Fatih Öz, Gülin Yiğiter, Gülşen Acar, Hasan Zer, Hasan Hulki Muradı, Hidayet Okutan, Hüseyin Kayıkçı, İhsan Korkut, İrem Gölay İzmitli Yıldırım, İsa Cıda, İsmail Aybey, Kadir Tezel, Kemal Türk, Kenan Nihat Elçi, Levent Ateş, Lokman İlhan, Mahmut Serdar Alakuş, Mehmet Yılmaz, Mehmet Reşit Öner, Metin Çetin, Muhammet Özen, Murat Sayın, Murat Bakmaz, Necmettin Karaca, Nurettin Boydak, Ömer Şahin, Safiye Yaşar, Serap Doğanyiğit, Serkan Özkan, Şevki Karaca."

Kaynak: DHA

Eğitimden Bir Kare Yarışması Sonuçları Açıklandı

Eğitimden Bir Kare Yarışması Sonuçları Açıklandı
