Eğitimlerini tamamlayan 36 bekçiye sertifikaları verildi - Son Dakika

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli, 15 günlük hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 36 Bekçiye sertifikaları, görevinde başarı gösteren 4 polis memuruna da meslekteki başarısından dolayı ödülleri düzenlenen törenle verildi.



Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Kadir Çakır, Emniyet Teşkilatının önemine değindi. Vali Çakır, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi sınır ötesi harekatlarda yedi düvele karşı savaştı. Dünyanın bütün büyük ülkelerinin bizlere karşı olan tehditlerine rağmen bizim için ülkemiz için ne gerekiyorsa onu yapacağız dedi ve askeriyle polisiyle gereğini yaptı. Öncelikle şehit olan bütün polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin yeri geldiğinde canını ve malını bu ülkeye seve seve vereceğini biliyorum. Yozgat'ımızda 1333 emniyet görevlilerimiz var. Bunun 111 tane bekçilerimiz gerek il merkezimizde gerekse ilçe merkezimizde sorumluluk alanımızda Jandarma Genel Komutanlığının tamamen İçişleri Bakanlığına bağlanmasından sonrada çok güzel işbirliği içerisinde gerektiği zaman jandarmanın size takviyesiyle gerektiğinde sizlerin jandarmaya takviyesiyle sorumlu olduğunuz alanda bütün sorumluluk alanımızda elimizden geldiğince bu şehrimizin asayişini, güvenliğini, namusunu, şerefini korumak zorundayız. Bu hepimizin üzerinde asli bir yüktür. Ben bu yük ve sorumluluğun altında ezilmeyeceğinizi biliyorum. Hepinizin bu sorumluluk sahibi olduğunuzu biliyorum. Bu duygu ve düşüncülerle başta İl Emniyet Müdürümüz, müdür yardımcılarına, şube müdürlerine ve bütün polis teşkilatına başarılar diliyorum."diye konuştu.



İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de, toplum hayatında güvenliğin çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye iç güvenlik açısından jandarma ve emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için 24 saat çalışıp emek verdiğini aktaran Esertürk, "Bu çalışma esnasında birçok arkadaşımı şehit olmakta, kanını dökmektedir. Teşkilatımız geçekten vatanını seven topraklarını seven, güzel seçilmiş meslektaşlarımızdan oluşmaktadır." dedi.



Esertürk, Yozgat'ta 111 mahalle bekçisi görev yaptığını belirterek, "Bunlardan 43'ü il merkezinde diğerleri ise ilçelerimizde görev yapmaktadır. Mahalle bekçilerimize Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzün katkılarıyla 15 günlük hizmet içi eğitimi verildi. Bu personelimize sertifikalarını ve geçen ay içerisinde örnek davranışları 4 personelimizi ödüllendiriyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT