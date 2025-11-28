Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 3 Yaralı
28.11.2025 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya yol açtı.

Erzurum'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsünün, kırmızı ışıkta geçerek başka bir otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da Saat 19.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Farabi Bulvarı'nda denetim yapan trafik polisleri, şüphe üzerine 25 AAD 325 plakalı otomobili durdurmak istedi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSTEN KAÇTI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçtı. Terminal Caddesi kavşağında kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü, K.A.'nın yönetimindeki otomobille çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü K.A. ve araçlarda yolcu konumunda bulunan R.Ş. ve T.D, yaralandı. Polisten kaçarken kazaya neden olan otomobil sürücüsü S.D. ise araçtan yara almadan çıktı. Polis ekibinin kazayı telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.D.'nin daha önce 5 kez alkollü araç kullanmak hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu belirlendi. Akolmetreyi üflemeyi reddeden S.D. kan testi için hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, Erzurum, Güncel, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk Tosun ameliyat oldu Cenk Tosun ameliyat oldu
621 hakim ve savcının ataması yapıldı 621 hakim ve savcının ataması yapıldı
4 bin kişinin yaşadığı dev sitedeki yangında ölü sayısı 94’e yükseldi 4 bin kişinin yaşadığı dev sitedeki yangında ölü sayısı 94'e yükseldi
Ankara’da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik’ten kovuldu Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

23:27
İddiaların seyrini değiştirecek hareket Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı
İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı
23:10
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye’ye gelmiş
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
23:06
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia “Rusya“ detayı çarpıcı
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
20:05
Avcılar’da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı
19:22
Karadeniz’de neler oluyor Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı
19:17
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2025 23:49:04. #7.12#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.