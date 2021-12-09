Ekonomi Muhabirleri Derneği'nden Anadolu Ajansına ödül - Son Dakika

Ekonomi Muhabirleri Derneği'nce (EMD) verilen, "2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.

EMD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de gündem yaratan ekonomi haberlerinin yarıştığı "Altın Kalem" ödülleri için jüri, başvuruları ve önerileri ele aldı.

Taylan Erten, Cahit Uyanık, Birsen Çiçek, Cevdet Kaleli, Erdinç Çelikkan, Gülşen Coşkun ve Esra Nehir'den oluşan jüri, ödül için yarışan haberin, röportajın veya programın toplumu yakından ilgilendirmesi ve ekonomik sorunları dikkate alması gibi kriterleri değerlendirdi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden, eski Anadolu Ajansı Ekonomi Haberleri Müdürü, EMD Onur Kurulu Üyesi Metin Türkyılmaz'ın adını yaşatmak için bu yıl ilk kez "Metin Türkyılmaz Özel Ödülü" verildi.

Altın Kalem Ödülleri, 13 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

2019-2020'nin "Altın Kalem" ödülünü kazananlar şöyle:

Gazete Haberi: Hürriyet gazetesinde yayınlanan "İkramiye Köstebeği"

başlıklı haberiyle Neşe Karanfil.

Gazete Köşe Yazısı: "Birisi Şu 4 milyon Artışı İzah Etsin" başlıklı

köşe yazısıyla Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş.

Gazete Röportaj: "Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Dört İstanbul

Lazım" başlıklı röportajıyla Ticaret gazetesinden Seda Gök.

Dergi Haberi: "Korona Revizyonu" başlıklı haberiyle Capital

dergisinden Özlem Aydın Ayvacı.

Yerel Haber: "SİT Alanına İngiliz Villası" başlıklı haberiyle

Demirören Haber Ajansından Mehmet Çınar.

Ajans Haberi: "Çalışma Hayatının Değişmeyen Gündemi Kıdem Tazminatı"

başlıklı haberiyle Anadolu Ajansından Özcan Yıldırım.

Televizyon Ekonomi Haberi: "Rapor Çilesi" başlıklı yayınıyla Fox

TV'den Beril Ötkan.

Televizyon Ekonomi Yayıncılığı: BloombergHT TV

Televizyon Ekonomi Programı: "Çarşı Pazar Ekonomi" programıyla NTV'den

Berfu Güven.

Yeni Medya İnternet: "Emekliye Çalışana Haber Var" başlıklı

yazılarıyla Habertürk'ten Ahmet Kıvanç.

Metin Türkyılmaz Özel Ödülü: Sözcü gazetesinden Ege Cansen.

Özden Alpdağ Özel Ödülü: Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu ile

"Ekonomi 7/24" programıyla TRT'den Gülçin Üstün Can.