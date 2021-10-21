Yılın İnovasyon Ödülü Erdal Can Alkoçlar'a verildi - Son Dakika

Hem Avrupa Birliği hem Birleşmiş Milletler nezdinde iki akredite sivil kuruluş olan DMW ve EBCA ile Türkiye'nin önde gelen uluslararası organizasyon şirketlerinden LOB'in International'ın müşterek düzenlediği 3. Gıda zirvesinde Yılın İnovasyon Ödülü, TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar'a verildi.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, MW ve EBCA ile Türkiye'nin önde gelen uluslararası organizasyon şirketlerinden LOB'in International'ın ortak düzenlediği 3.Gıda zirvesinde Yılın İnovasyon Ödülüne layık görüldü.

Alkoçlar, ödülü LOB'in International Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu ve Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker'in elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alkoçlar, Avrupa'da eşzamanlı ruhsatlama sürecini yürüttükleri 40 adet patentli formülasyondan dolayı bu ödüle layık görülmekten dolayı şeref duyduğunu ve şükran dolu olduğunu aktardı. Alkoçlar, holding olarak yerli biyosötik formülasyonları Avrupa ve Amerika pazarına kazandırma çabalarının tüm imkanlarını zorlayarak süreceğini ifade etti.

Zirvede Yönetici Ödülü ise Spektral Holding CEO'su Göksel Gürsoy'a verildi. Özellikle TBY Holding'in Avrupa'da ruhsatlandırdığı ilaçların dağıtım haklarına sahip olan Spektral Holding iştirakı Göktürk İlaç Ecza Deposu'nun besin takviyeleri hususundaki çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görülen Gürsoy, sağlıklı beslenmenin ve kaliteli gıdanın önemine dikkat çeken konuşmasıyla alkış topladı.