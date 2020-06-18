Ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (3) - Son Dakika

Ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (3)

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ile kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro yahut pozisyonlarına ya da bakanlıklarda bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

Ekonomiye ilişkin

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ile kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro yahut pozisyonlarına ya da bakanlıklarda bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun ile kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananların, görevden alınmaları veya görevlerinin sona ermesi halinde tabi olacakları hükümler yeniden belirlendi.

Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro yahut pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

Görevden alınan veya görevleri sona erenlerin, yöneticilik yaptıkları dışındaki kuramlara atanabilmeleri mümkün olabilecek.

Müşavir veya danışman kadro ya da pozisyonlarının tercihinde ise atanacakları kurumların kadro/pozisyon ve teşkilat yapısı göz önünde bulundurularak takdir edilecek.

Bakanlık müşaviri, müşavir veya danışman atananlar, üst yöneticileri tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilecek.

Dahiliye Memurları Kanunu'nda yer alan, vilayet teşkilatındaki derece ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan ve üst kademe kamu yöneticileri arasında yer alan il valileri görevden alınması halinde, kariyerlerine uygun olarak "vali-mülkiye başmüfettişi" unvanlı kadrolara atanacak.

Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan kesintisiz olarak en az 2 yıl fiilen görev yapanlar, görevden alınmaları veya görev sürelerinin sona ermesi halinde 2 yıl süreyle daha önceki görevine ait ödemelerden yararlanacak. Daha önce bulundukları ya da öğrenim durumları itibarıyla elde ettikleri unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara atanmaları durumumda da ödemeden yararlanmaya devam edebilecek.

Müşavir, danışman kadro veya pozisyonlarına, bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atananlar, derecelerine bakılmaksızın, bu kadro ya da pozisyonlara denk kabul edilen 1. dereceli bakanlık müşaviri kadrosuna ait mali, sosyal hak ve yardımlar ile emeklilik ve diğer özlük haklarından yararlanacak.

Bazı üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon veya görevlerine ait tespit edilmiş bir ek gösterge rakamı bulunmamakla birlikte, bu kadro veya pozisyonların mali ve/veya emeklilik haklarının tespitinde emsal alınmak ya da denk kabul edilmek üzere memur kadroları belirlendi.

Üst kademe kamu yöneticisi olarak açıktan atananlardan, görevden alınanların veya görevi sona erenlerin memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi genel kural olarak yine benimseniyor. Ancak istisnai olarak, açıktan atandığı ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanların veya görevleri sona erenlerin, talepte bulunmaları ve bunun uygun görülmesi halinde Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro ya da pozisyonlarına yahut bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık unvanlarına atanabilecek.

Kanunla, Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis başkan ve başkan yardımcılarının görevden alınmaları halinde müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanmaları imkanı sağlanıyor.

375 sayılı KHK'ye eklenen geçici maddeye göre, ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden 9 Temmuz 2018'den sonra alınmış veya görevi sona ermiş kamu görevlileri, talepleri üzerine, önceki yöneticilik görevlerinin ilgili olduğu kuruma, kurumun kadro/pozisyon yapısına göre müşavir ya da danışman kadro yahut pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

Bu kişilerden en az 2 yıl fiilen görev yapmış olanlardan, 9 Temmuz 2018'den maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki dönemde görevden alınan veya görev süresi sona eren kamu görevlileri, görevden alınarak ya da görevlerinin sona ermesi neticesinde atandıkları kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, önceki üst kademe kamu yöneticiliği görevlerine ait ödemelerden 2 yıl yararlanacak.

Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınan veya görevleri sona erenler, bu düzenlemelerden yararlanamayacak.

Kapatılan Başbakanlık kadrolarında bulunan ve diğer kurum ve kuruluşlara nakledilen personelin mali haklarının korunması için düzenleme yapılacak.

Görüşmelerden

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirerek, "Ayıp olan, bir İçişleri Bakanının bir gazeteciye, 'Namussuz' demesi, halkın seçtiği belediye başkanlarının görevden alınması, tırnağına kadar, saçının teline kadar yolsuzluğa bulaşmış Melih Gökçek'in yargılanmaması. Bunları sorgulamak ayıp mı?" diye sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Başarır'ın sözleri üzerine, Melih Gökçek hakkındaki iddiaların yargı tarafından değerlendirileceğini kaydetti. Turan, "Elde belge, bilgi olmadan hüküm ifadesi kullanmak yargıya taşınacak konudur. Göreceksiniz Melih Bey o konuda adım atacaktır." ifadesini kullandı.

Turan'ın, Yalova Belediyesi ile ilgili "Muharrem İnce gibi başarılı bir siyasetçinin bile rahatsızlık duyduğunu" söylemesi üzerine, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "Bunu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de deseydiniz." diye karşılık verdi.

Bunun üzerine Turan, "Hayır, Tayyip Erdoğan'ın kılı olamaz, tüyü olamaz, kıkırdağı olamaz onu söylüyorum. Senden başarılı, Tayyip Bey'den değil." dedi.

Turan, CHP'li milletvekillerine, Yalova Belediyesine yönelik yargı sürecini takip etmeleri ve Yalova'daki CHP'lilerin bile meseleye sahip çıkmamalarından ders almaları gerektiğini söyledi.

"Devlet Memurları Kanunu yenilenmeli"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, devlet memurlarının özlük haklarını düzenleyen Devlet Memurları Kanunu'nda birtakım değişiklikler yapılması, hatta kanunun tümüyle yenilenmesi, kamuda personel yönetiminde değişiklik gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Aycan, sözleşmeli çalışan tüm kamu personelinin, devlet memurluğu kadrosuna geçirilmesini önerdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından birleşimi 23 Haziran Salı günü, saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:01 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (3) - Son Dakika

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