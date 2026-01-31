Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK\'ün telefonları kilitlendi
31.01.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Eşref Rüya' dizisinde Dinçer karakterinin öz annesini boğarak öldürdüğü sahne, izleyicilerden ve sosyal medyadan yoğun tepki aldı. Sahne sonrası RTÜK'e çok sayıda şikayet iletildi.

Televizyon ekranlarında şiddet içeriklerinin arttığı bir dönemde 'Eşref Rüya' dizisinde yayınlanan sahne kamuoyunda tartışma yarattı. Dizide Dinçer karakterinin öz annesini boğarak öldürdüğü anlar uzun süre ekrana yansıtıldı. Sahnenin, çocukların da ekran başında olduğu saatlerde yayınlanması tepkileri daha da artırdı.

"ÖZ ANNESİNİ ELLERİYLE ÖLDÜRDÜ"

Söz konusu görüntülerin yalnızca televizyon yayınıyla sınırlı kalmadığı, yapımcı firma tarafından dizinin resmi YouTube kanalında da "Öz annesini elleriyle öldürdü" başlığıyla paylaşıldığı görüldü. Bu paylaşım, izleyici tepkilerinin artmasına neden oldu.

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞDI

Sahnenin ardından çok sayıda izleyici, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu arayarak gerekli yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sahnenin "iğrenç" ve "korkunç" olduğu yönünde ifadeler kullanılırken, dizilerin özellikle gençler ve çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Bazı izleyiciler, bu tür sahnelerin şiddeti normalleştirdiğini savunarak senaryo tercihlerine tepki gösterdi.

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

  • Senarist her zaman saçmalıyor. Bu diziye özenenler var; sonra gidip çocuklar ölüyor.
  • Bu sahnede diziyi kapattım. İğrenç bir sahneydi, bu görüntüler yayınlanmasın.
  • Ulusal bir kanalda bu kadar korkunç bir sahne ne kadar doğru?
  • Tamam, diziler örnek olmak zorunda değil ama 15 yaşından küçük çocuk Eşref rolüne özeniyor.
  • Gerçekten böyle bir sahne çekilmeli miydi ya? Zaten dört bir yanımızda sürekli vahşet haberleri varken, böyle bir sahneyi çekmek zorunda mıydınız? Kaldı ki, koskoca senaristlersiniz siz.

Eşref Rüya, Televizyon, Kanal D, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    çok basit seyretmeyin reytingleri düşsün yayından kaldırırlar RTÜK'e şikayetle olmaz bu işler 6 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    birde bunlari izliyenler var yaklasik 4 yildir tv izlemiyorum izleyecegim mac var sadecevonuda tlfdan izkiyorum iyicene igrenclesti tvler 5 0 Yanıtla
  • Ramanzan BOSTANCI Ramanzan BOSTANCI:
    o diziye bir şey olmaz. yalandan bir sahne üzerinden riv riv yapmayın.gidin başka çarpık ilişki yaşayan dizileri şikayet edin. siz hepiniz eşref tek. 1 3 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    bu diziler bizim kültürümüze çok zarar veriyor ???????? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:10
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:42:10. #7.11#
SON DAKİKA: Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.