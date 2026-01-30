Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

Sahne enerjisi, kendine özgü tarzı ve yıllardır süren ekran yolculuğuyla adından söz ettiren Fatih Ürek, Türk pop müziği ve televizyon dünyasının en renkli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şarkıcılıktan sunuculuğa uzanan çok yönlü kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ürek, eğlence dünyasında kalıcı bir yer edinmiş durumda.

HAYATA GÖZLERİNİ ERZURUM'DA AÇTI

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan sanatçı, kalabalık bir ailede büyüdü. Dört çocuklu ailenin en küçüğü olan Ürek'in üç ablası bulunuyor. Babasını henüz küçük yaşlarda kaybeden Ürek, çocukluk yıllarında hayatın zorluklarıyla erken tanıştı.

GENÇLİĞİ BURSA'DA GEÇTİ

Ailesiyle birlikte Erzurum'dan Bursa'ya taşınan Fatih Ürek, gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi. Bursa'da farklı işlerde çalışarak hayatını kazanan Ürek'in bir dönem tezgahtarlık yaptığı ve özellikle tayt satışıyla gündeme gelen anıları olduğu biliniyor. Bu yıllar, onun hayata karşı mücadeleci karakterinin şekillenmesinde etkili oldu.

Sanat hayatına henüz 15 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık yaparak başlayan Ürel asıl şöhreti şarkıcılıkta kazandı.

ŞÖHRETİ ŞARKICILIKTA YAKALADI

Profesyonel müzik kariyerine Bursa'daki Taylan Gazinosu'nda başladı. Burada elde ettiği başarı, İstanbul'un kapılarını açtı ve sanatçı kısa sürede daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

İlk albümü "Yaktı Yaktı" 1993 yılında piyasaya çıktı. Fantezi ve pop müzik tarzındaki şarkıları ve sahne şovlarıyla geniş bir kitleye ulaştı. "Hadi Hadi", "Sus", "Hala Hala", "Hayde" gibi şarkılarıyla tanındı.

Sahne kadar ekranda da isim yapan Fatih Ürek birçok dizi ve filmde rol aldı. Özellikle 2018-2020 yılları arasında "Gelinim Mutfakta" adlı yemek yarışmasının sunuculuğu ve sonraki dönemlerde farklı yarışma programlarındaki jüri/sunuculuk rolleriyle televizyon dünyasında da popüler oldu.