Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

Haberin Videosunu İzleyin
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?
30.01.2026 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?
Haber Videosu

Sahnedeki enerjisi, kendine özgü tarzı ve uzun yıllardır süren ekran serüveniyle dikkat çeken Fatih Ürek, müzikten televizyona uzanan kariyeriyle Türk eğlence dünyasının en tanınan isimleri arasında yer alıyordu. Hem şarkıları hem de sunuculuğuyla geniş kitlelere ulaşan Ürek, renkli kişiliğiyle hafızalarda yer etmeyi başardı.

Sahne enerjisi, kendine özgü tarzı ve yıllardır süren ekran yolculuğuyla adından söz ettiren Fatih Ürek, Türk pop müziği ve televizyon dünyasının en renkli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şarkıcılıktan sunuculuğa uzanan çok yönlü kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ürek, eğlence dünyasında kalıcı bir yer edinmiş durumda.

HAYATA GÖZLERİNİ ERZURUM'DA AÇTI

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan sanatçı, kalabalık bir ailede büyüdü. Dört çocuklu ailenin en küçüğü olan Ürek'in üç ablası bulunuyor. Babasını henüz küçük yaşlarda kaybeden Ürek, çocukluk yıllarında hayatın zorluklarıyla erken tanıştı.

Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

GENÇLİĞİ BURSA'DA GEÇTİ

Ailesiyle birlikte Erzurum'dan Bursa'ya taşınan Fatih Ürek, gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi. Bursa'da farklı işlerde çalışarak hayatını kazanan Ürek'in bir dönem tezgahtarlık yaptığı ve özellikle tayt satışıyla gündeme gelen anıları olduğu biliniyor. Bu yıllar, onun hayata karşı mücadeleci karakterinin şekillenmesinde etkili oldu.

Sanat hayatına henüz 15 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık yaparak başlayan Ürel asıl şöhreti şarkıcılıkta kazandı.

Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

ŞÖHRETİ ŞARKICILIKTA YAKALADI

Profesyonel müzik kariyerine Bursa'daki Taylan Gazinosu'nda başladı. Burada elde ettiği başarı, İstanbul'un kapılarını açtı ve sanatçı kısa sürede daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

İlk albümü "Yaktı Yaktı" 1993 yılında piyasaya çıktı. Fantezi ve pop müzik tarzındaki şarkıları ve sahne şovlarıyla geniş bir kitleye ulaştı. "Hadi Hadi", "Sus", "Hala Hala", "Hayde" gibi şarkılarıyla tanındı.

Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

Sahne kadar ekranda da isim yapan Fatih Ürek birçok dizi ve filmde rol aldı. Özellikle 2018-2020 yılları arasında "Gelinim Mutfakta" adlı yemek yarışmasının sunuculuğu ve sonraki dönemlerde farklı yarışma programlarındaki jüri/sunuculuk rolleriyle televizyon dünyasında da popüler oldu.

Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

Kültür Sanat, Fatih Ürek, Ünlüler, Magazin, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
İş yerine kurşun yağdırdı Çok sayıda yaralı var İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var
Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa’dan muhteşem geri dönüş Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş
Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı
Domenico Tedesco’dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık Domenico Tedesco'dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın
Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız

20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 21:36:36. #7.11#
SON DAKİKA: Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.