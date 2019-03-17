Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Patrik Mutafyan'ın Cenaze Törenine Katıldı

Ekrem İmamoğlu Patrik Mutafyan'ın Cenaze Törenine Katıldı

15 dakika önce

Ekrem İmamoğlu Patrik Mutafyan'ın cenaze törenine katıldı Ekrem İmamoğlu: " Ermeni arkadaşlarımızın başı sağ olsun"İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan 'ın cenaze törenine katıldı.

Ekrem İmamoğlu Patrik Mutafyan'ın cenaze törenine katıldı
Ekrem İmamoğlu: " Ermeni arkadaşlarımızın başı sağ olsun"

İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan 'ın cenaze törenine katıldı. Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan İmamoğlu," Dünyaya iyi bir mesaj. İnançları ne olursa olsun; bir arada olmanın, insanlığa bu tarz mesajlar vermenin, kalpleri yumuşatmanın ve inanç üzerinden insanların birbirini hor görmesinin, ne kadar kötü bir şey olduğunu görmenin önemli bir anı diye düşünüyorum. Ermeni Arkadaşlarımızın dostları başı sağ olsun. dedi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İmamoğlu, "Tüm İstanbul'un başı sağ olsun.Acılarını paylaştık. Aynı zamanda, hem acı günde hem iyi günde bir arada olmanın burada dolu dolu mesajı verildi. Herkes katılmaya can attı. Güzel bir şey. Dünyaya iyi bir mesaj . İnançları ne olursa olsun, bir arada olmanın, insanlığa bu tarz mesajlar vermenin, kalpleri yumuşatmanın ve inanç üzerinden insanların birbirini hor görmesinin ne kadar kötü birşey olduğunu görmenin önemli bir anı diye düşünüyorum. Ermeni Arkadaşlarımızın dostları başı sağ olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:55 Kaynak: İHA

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