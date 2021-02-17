Eksi 10 derece narkozla hayatına son veren doktorun mektubu ortaya çıktı - Son Dakika

Eksi 10 derece narkozla hayatına son veren doktorun mektubu ortaya çıktı

17.02.2021 16:09
Eksi 10 derece narkozla hayatına son veren doktorun mektubu ortaya çıktı, System.String[]

Bursa'da ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın'dan geriye kalan mektupta "Ben bu hayattan keyif almıyorum" yazılı mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, dün sabah saat 08.00 saatlerinde, "Kayak yapmaya gidiyorum" diyerek evden çıktı. Otomobiliyle evden ayrılan Yalçın'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ile jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), aracın Uludağ yoluna doğru gittiğini tespit etti. Bölgede yapılan arama çalışmasında, Yalçın'ın otomobili, Uludağ yolunun 11'inci kilometresinde terk edilmiş olarak bulundu.

EKİPLER BÖLGEYİ DİDİK DİDİK ETTİ

Yalçın'ın kaybolma ihtimali üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Nilüfer Arama ve Kurtarma (NAK) ve ANDA ekibi sevk edildi. Arama- kurtarma faaliyetlerine, AFAD ve JAK'a ait Köpekli Arama Tim'i de destek verdi.

Eksi 10 derece narkozla hayatına son veren doktorun mektubu ortaya çıktı

4 YIL ÖNCE KAMP YAPTIĞI YERDE İNTİHAR ETMİŞ

Otomobilin terk edildiği alan üzerinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonunda, Yalçın'ın cansız bedeni, otomobiline 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Yaklaşık yarım metre karın altında bulunan Yalçın'ın, potasyum ve çeşitli ilaçlardan karışım yaptığı serumu damar yoluna bağlayıp, intihar ettiği tespit edildi. Yalçın'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Yalçın'ın intihar ettiği yerde, 4 yıl önce kamp yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.

İNTİHAR MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mustafa Yalçın'ın otomobilinde, ailesi ile yakınlarına yazıp bıraktığı 5 sayfalık intihar mektubu bulundu. Yalçın'ın mektubunda, "Ölümünden kimse kendini sorumlu tutmasın. Ben bu hayattan keyif almıyorum. Artık yaşamak istemiyorum" yazdığı öğrenildi.

Eksi 10 derece narkozla hayatına son veren doktorun mektubu ortaya çıktı

Uludağ Üniversitesi, Mustafa Yalçın, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eksi 10 derece narkozla hayatına son veren doktorun mektubu ortaya çıktı - Son Dakika


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