El Emeği Göz Nuru Kadınlar Çarşısı start alıyor

Yalova Altınova Belediyesi El Emeği Göz Nuru Kadın Çarşısı'nın yapımına yönelik Altınova Belediyesi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) arasında protokol imzalandı.

Kadın istihdamını arttırmak amacıyla Hersek Bölgesinde Millet Bahçesi Projesi içerisinde Altınova 'El Emeği Göz Nuru Kadınlar Çarşısı' kurulmasına yönelik MARKA ile protokol imzalandı. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu protokole imza attı.

İmza töreninde; Altınova İlçe Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Altınova Belediye Meclis üyeleri Bilal Ok, Birol Bayram ve Şaban Cineviz, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın, S.S. Çavuşköy Orman Perileri Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gönül Erdoğan, S.S Altınova Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu ortakları Aynur Arıcı ile Aysel Güroğlu hazır bulundu.

Hazırlanan projeyle; kadın istihdamına katkı sağlanması, kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması ve bölgede katma değeri yüksek, değer zincirinin tüm aşamalarında üreticinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu projeyle; Altınova'da kadının güçlendirilmesi, kadın istihdamı ve girişimciliği, kırsal kalkınma, tarımsal ürünlerin geliştirilmesi ve katma değerlerinin artırılması, yöresel ürünlerin markalaşması kapsamında kooperatifleşmenin gerçekleştirilmesi suretiyle ilgili paydaşlarla iş birliklerinin kurulması amaçlanıyor.

Verdikleri sözlerden birisinin daha hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Altınova Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmaları amacıyla hazırladıkları projeleri hayata geçiriyor. Hazırlanan projeyle ilçedeki kadınların gerek ekonomik gerekse sosyal hayatta etkin olması sağlanacak. Türkiye'nin 2023 vizyonuna ulaşması için kadınların mutlaka iş gücü ve ekonomiye dahil edilmesi gerekiyor. Belediye olarak kadınlara yönelik eğitimler başlattık. Kadınlarımıza üretim ve pazarlama konularında destekler veriyoruz.Kadın gücümüzün ekonomiye kazandırılması projemizde hükümetimizden de her türlü desteği alacağız. İlgili bakanlıklarla ortak çalışmalar yürüterek, kadınlarımızın önünü açıyoruz. Kadınlarımızın kendi işlerini kurmak için KOSGEB ile ortak projeler yaparak iş sahibi olmalarına yönelik çalışmalar başlatıyoruz. Ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesine katkı sağlamak, işsizliğin azaltılması, aile refahının artırılması açısından kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması hayati önem taşımaktadır. Yapacağımız bu çalışmalar ile kadın üretkenliği ve kadın girişimciliğinin artırılmasıyla kadın emeğinin ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyoruz.El emeği ürünlerini satışa çıkaran kadınların yer alacağı projede; girişimcilik, satış ve pazarlama teknikleri gibi başlıklarda eğitimler verilecek. Marka oluşturma, kredi ve hibe destek imkanları gibi konularda da çalışmaların yapılacağı projeyle, kadınların emeğe dayalı sermayelerini ticari kazanca çevirebilmelerinin yolu açılacak. 2 kilometrelik sahilimizin arkasında yer alan ve Millet Bahçesinin de içerisinde gerçekleşecek proje kapsamında kuracağımız satış reyonlarımızı bayanlarımıza ücretsiz olarak tahsis edeceğiz. Bayanlarımız buralarda ürettikleri yiyecek ve içecekleri, el emeği göz nuru eşyaları satışa sunacaklar. Buradaki tüm ürünler tamamen ev ve el yapımı doğal ürünler olacak. Burada istihdama katılacak olan bayanlarımız hem ev ekonomilerine hem de ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlamış olacaklar. Turizm sektörünün ilçemizde gelişmesi ile sıcak para hanelerimize girmiş olacak.Altınovalı kadınların evde ve merkezde ürettiklerin ürünleri Kadınlar Çarşısında satarak aile bütçesine katkı sağlayacaklar. Millet Bahçesi Projesi içerisinde yer alacak olan El Emeği Göz Nuru Kadınlar Çarşısını tamamen kadınlarımıza tahsis ediyoruz. İçeride bayanlarımız el işlerini, evde ürettikleri meyve ve sebzeleri, reçel, konserve gibi ürünleri burada satarak aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. Ayrıca çarşıda köy tipi taş fırınımız olacak. Bayanlarımız burada ürettikleri gözleme, ekmek, pide gibi ürünlerinin de satışını yapabilecek. Buradaki ürünler tamamen doğal, el emeği göz nuru ürünler olacak" diye konuştu. - YALOVA