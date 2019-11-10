Son Dakika Haberleri: Elazığ'da, Atatürk anıldı
Son Dakika Güncel Elazığ'da, Atatürk anıldı

Elazığ'da, Atatürk anıldı

7 saat önce

ELAZIĞ'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

Elazığ'da, Atatürk anıldı, System.String[]

ELAZIĞ'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı nedeniyle Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gaziler, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı. Törende, Vali Kaldırım, Kolordu Komutanı Erbaş ve Başkan Şerifoğulları tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Anma töreni, çeşitli etkinliklerle devam etti.


Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!
Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki! Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 21:08:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da, Atatürk anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]