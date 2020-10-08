Elazığ'da Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

Elazığ'da Azerbaycan'a destek konvoyu

08.10.2020 22:57
Elazığ'da Azerbaycan'a destek konvoyu, System.String[]

Elazığ İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla şehir turu attı.

Elazığ İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla şehir turu attı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ve vatandaşlar, araçlarıyla Elazığ İnsani Yardım Vakfı önünde toplandı.

Araçlarını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatan vatandaşlar, korna çalarak şehir turu attı.

Elazığ İnsani Yardım Vakfı Başkanı Metin Kılıç, burada yaptığı açıklamada, İHH'nın 28 yıldır dünyanın birçok bölgesinde mazlum insanların yanında olduğunu söyledi.

Her zaman olduğu gibi mazlumun yanında olma düsturu ile Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmak amacıyla konvoy tertiplediklerini belirten Kılıç, "Oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin Hocalı katliamı ile beraber her ne kadar gündeme gelmiş olsa bile uzun soluklu bir problem ve yüz yıldır çözüm bulunmayan problemdir." dedi.

Etkinliğe katılan Azerbaycanlı Kerem Hasanov da Ermenistan'ı kınadığını söyledi.

Azerbaycan'nın en kısa sürede hakkı olan topraklarına kavuşması gerektiğini ifade eden Hasanov, şöyle konuştu.

"Biz ezeli topraklarımızı ne yolla olursa olsun alacağız. İlk önce savaş değil de ateşkes yolu ile istiyordum ama bunu da yapmadılar. İşgalden kurtulmuş bölgeler içinde tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'i ve bize destek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her şey için teşekkür ediyorum. Biz bir millet, iki devlet olsak da bir bedende iki canız."

İnsani Yardım Vakfı, Ermenistan, Azerbaycan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika


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