Elazığ'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Halkalı köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 günlük karantina uygulamasına karar verildi.
Bölgeye giden İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri olası temaslı vakaların belirlenmesi için köyde çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Kaynak: AA
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