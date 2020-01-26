Elazığ'da depremde hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Elazığ'da depremde hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 5'i aynı aileden 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'da depremde hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi, System.String[]
ELAZIĞ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 5'i aynı aileden 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali (12) ve Rüya Aslan için Kışla Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miraç Ali ile kardeşi 2 aylık Rüya Aslan aynı tabuta konuldu. Cenaze namazı öncesi, tabutun önüne gelen acılı baba Serhat Aslan, "2 ay önce geldin, keşke biraz daha kalsaydın. Takdir böyle, iman etmişiz ama ciğerimiz yanıyor" dedi. Acılı babayı Binali Yıldırım teselli etmeye çalıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından 5 kişi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

4 KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bu arada depremde hayatını kaydeden Müzeyyen Ayken ve Zehra Ayken, Hacı Fethi Camisi, Hüseyin Yıldız ile Onur Yıldız ise Erba köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


- Elazığ
Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:22 Kaynak: DHA
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