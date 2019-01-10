Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı"

Elazığ'da "Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı"

20 dakika önce

Fırat Kalkınma Ajansınca, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projelerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı"nın tanıtımı Elazığ'da yapıldı.

Elazığ'da
Fırat Kalkınma Ajansınca, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projelerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı"nın tanıtımı Elazığ'da yapıldı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak 15'inci Mali Destek Programını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yoğunlu, şu ana kadar Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de 640 proje desteklediklerini ifade ederek, projeler kapsamında bölge illerine gerek özel sektörde gerek kamu kurum ve kuruluşlarına hibe destekleri sağlandığını aktardı.

"16 milyonluk bir bütçe ile KOBİ'lere yönelik Mali Destek Programı uygulayacağız." diyen Yoğunlu, amaçlarının bölgedeki 4 ilde endüstriyel sektörün sanayi kapasitesini geliştirmek olduğunu belirtti.

Yoğunlu desteklerle yeni yatırımları bölgeye çekmek istediklerini anlatarak, "Bu program kapsamında 800 bin lira üst limitli hibe uygulamış olacağız. Projelerin başarılı olması şartı ile bunun gerek dışarıdaki gerekse de içerideki yatırımcılara önemli bir teşvik olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Program sonunda Fırat Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen, "e Dış Ticaret Programı"na katılanlara sertifikaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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