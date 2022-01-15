Üye Girişi
Elazığ'da ilginç olay: Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı - Son Dakika

Elazığ'da ilginç olay: Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı

15.01.2022 12:56

Elazığ'da ilginç olay: Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı Zabıtayı görünce "Komşumu bekliyorum" diyen dilencinin foyasını yoldan geçerken para veren bir kadın ortaya çıkardı Elazığ'da trafik ışıkları ve cami önünde denetim yapan zabıtaya yakalanan ve "Ben...

Elazığ'da ilginç olay: Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı

Zabıtayı görünce "Komşumu bekliyorum" diyen dilencinin foyasını yoldan geçerken para veren bir kadın ortaya çıkardı

ELAZIĞ - Elazığ'da trafik ışıkları ve cami önünde denetim yapan zabıtaya yakalanan ve "Ben komşumu bekliyorum" diyen dilencinin foyası yoldan geçen başka bir kadının kendisine para vermesiyle ortaya çıktı. Kadın dilenci "Ben dilenci değilim" diyerek verilen parayı geri çevirmesine rağmen zabıtayı kandıramadı, cezayı yedi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok noktasına yapılan operasyonda 15 dilenci hakkında işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, gelen şikayetler üzerine özellikle cami önleri ve trafik ışıkları ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Zabıta araçlarını gören bazı dilenciler kaçarken bazısı de kovalamaca sonucu yakalandı.

Zabıtayı görünce "Ben dilenci değilim" dedi

Kentte dilenen dilenci sivil gezen zabıta ekiplerini karşısında görünce "Ben dilenci değilim, komşumu bekliyorum" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı. O sırada yoldan geçen bir vatandaşın dilenciye para vermeye çalışması ve dilencinin "Ben dilenci değilim" demesi bile onu kurtaramadı. Gerçekleştirilen denetim sonrası ekipler tarafından yakalanan 15 dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine para cezası kesildi.

"Bir yılda bin 900 dilenci toplandı"

Öte yandan, bir yıl içerisinde dilencilikle vatandaşların duygularını sömüren bin 900 dilenci toplandığını belirten Zabıta Müdürü Murat Ayaz, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi konusunda uyararak anlayış beklediklerini kaydetti.

Elazığ'da ilginç olay: Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı
Elazığ'da ilginç olay: Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı
Elazığ'da ilginç olay: Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı

YORUMLAR
500

Elazığ, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ilginç olay: Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı - Son Dakika


Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı         
11:53
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan         
10:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06

Son Dakika Haberleri
12:51 Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı
12:46 Cinsel içerikli film yıldızı, ilişkiye girmeyeceği tek erkek tipini açıkladı, ortalık karıştı
12:24 Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü
12:10 Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"
11:57 Milli Uzay Programı'na bu yıl yalnızca 20 bin TL ödenek ayrıldı
11:52 Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı
11:51 Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı
11:49 Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği esnada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım
11:49 Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz
11:23 Yusuf Yazıcı bombası patladı! Sağlık kontrolünden geçti, işte yeni takımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 13:04:39. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da ilginç olay: Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement