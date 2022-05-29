ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

29.05.2022 23:30

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve 20 gün sürecek 'Fırat Fest' kapsamında kentte ilk kez düzenlenen ve toz boyaların dağıldığı 'Color Fest' renkli görüntülere sahne oldu.

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve 20 gün sürecek 'Fırat Fest' kapsamında kentte ilk kez düzenlenen ve toz boyaların dağıldığı 'Color Fest' renkli görüntülere sahne oldu.

Fırat Üniversitesi tarafından bu yıl gerçekleştirilen ve 20 gün sürecek 'Fırat Fest' etkinlikleri kapsamında Hazar Gölü'ndeki sosyal tesislerde ilk kez 'Color Fest' düzenlendi. Toz boyaların kullanıldığı ve yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı 'Color Fest' renkli görüntülere sahne oldu. Emrah Güllü'nün de konser verdiği festivalde öğrenciler 4 saat boyunca gönüllerince eğlendi.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını belirterek, "Öğrencilerimize yönelik sosyal etkinliklerimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz. Öğrenci odaklı ve en önemlisi araştırma üniversitesiyiz. Sınav dönemi öncesinde öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de etkinliklerimiz devam edecek. Emeği geçen Elazığ Valiliği'ne, Sivrice Kaymakamlığına ve sanatçılarımız Emrah Güllü ile DJ Onur Yıldız'a teşekkür ediyoruzö dedi.

Festivale katılan öğrenciler ise ilk defa bu kadar eğlenceli bir etkinliğe katıldıklarını söyledi. (DHA)

ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

YORUMLAR
500
Elazığ'daki 'Color Fest' renkli görüntüler oluşturdu Elazığ'daki 'Color Fest' renkli görüntüler oluşturdu AYDIN'DA 'YÖRÜK TOYU' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU AYDIN'DA 'YÖRÜK TOYU' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 00:14:45. #1.11#
SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA İLK KEZ DÜZENLENEN 'COLOR FEST' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement