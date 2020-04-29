Elazığ'da Koronayı yendiler, ailece "İmmün Plazma" tedavisi için bağışçı oldular - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Elazığ'da Koronayı yendiler, ailece 'İmmün Plazma' tedavisi için bağışçı oldular - Son Dakika

Elazığ'da Koronayı yendiler, ailece "İmmün Plazma" tedavisi için bağışçı oldular

6 saat önce

- Elazığ'da Koronayı yendiler, ailece "İmmün Plazma" tedavisi için bağışçı oldular Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde Türkiye'de ilk defa hastalığı yenen bir aileden, tüm bireylerden korona virüs tedavisinde kullanılan 'immün plazma' yöntemi için örnek alındı Fırat Üniversitesi...

- Elazığ'da Koronayı yendiler, ailece "İmmün Plazma" tedavisi için bağışçı oldular

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde Türkiye'de ilk defa hastalığı yenen bir aileden, tüm bireylerden korona virüs tedavisinde kullanılan 'immün plazma' yöntemi için örnek alındı

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Hastanesinde Türkiye'de ilk defa bir aileden korona virüs tedavisinde kullanılan 'immün plazma' yöntemi için örnek alındı.

Korona virüs salgını ile mücadelede kullanılan immün plazma yönteminde tedavisi tamamlanan ve 14 gün boyunca herhangi bir semptom göstermeyen kişilerden alınan plazma kanı, hastalıkla savaşan kişilere umut oluyor. Tüm ülkelerde salgına yakalanmış pozitif hastalara bağışıklık kazandırmak için kullanılan bu yönteme Elazığ'da da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de başladı. Uygulama Türkiye'de ilk defa aile olarak donör vermesi ile başladı. 4 kişilik Gözütok ailesinin testinin pozitif çıkmasının ardından uygulanan tedavi yöntemi ile hastalığı yendikleri ve donör oldukları aktarıldı.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, "1 ay önce Covid-19 hastalığı nedeniyle hastanemize yatan bir aile gönüllü olarak donör olmayı kabul etmişlerdi. Bu vesile ile bizde bu donörlerimizden kan alıp plazmalarımızdan ayırdıktan sonra ihtiyacı olan hastalara bu plazmayı ulaştırmak amacıyla bu işlemi başlattık. Başka hastalarımızda var. İnşallah onlarında tedavi süreleri bittikten sonra onlarda gönüllü olduklarında onlarla da bu işlemi yapmayı planlıyoruz. Bu plazma hangi hastalara uygulanır, mutlaka kişinin hastalığı geçirmiş ve iyileşmesi lazım. Bu hastaların iyileştiğini laboratuvar olarak ispatlamamız gerekiyor. Hastadan alınan 2 numunenin negatif olması lazım ve antikorun da pozitif olması lazım. Bu hastalarımızda bu işlemler tamamlandı. Özellikle Covid-19 hastalığı alıp tedavi altına alınan yoğun bakıma girmeden kısa süre önce vücutta inflamatuarın oluşmadığı dönemde vermek lazım ki bu verdiğimiz plazmalar virüse bağlanıp virüsü notüralize olayını gerçekleştiriyor. Vücutta bu virüse karşı inflamatuar oluşmuyor oluşmayınca da hastalık daha hafif seyrediyor. Gönüllü olan aileye teşekkür ediyorum. Bu plazma tedavisi bulaşıcı hastalıkları için uygulanan bir yöntem. Covid-19 salgını nedeniyle hastaların yoğun bakıma ihtiyaç duyması ve yaygın akciğerin tutulması nedeniyle önemli bir tedavi yöntemlerinden birisidir" dedi.

'Türkiye'de aynı anda ilk defa bir aile bağışçı oldu'

Türkiye'de bir ailenin aynı anda ilk defa bağışçı olduğu ilk durum olduğunu aktaran FÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Merter, "Bir ailenin beraber yaptığı ilk durum, bence çok hoş bir olay ve umarım Covid-19 nedeniyle tedavi görmüş hastalarımızdan uygun onalar varsa onlara da bir ilham olur ve diğer hastalarda bir faydaları dokunur. Bizim ilimizde de Fırat Üniversitesi Kan Merkezi bu bağılık plazmayı toplamaya şuanda yetkili ve donanımlı tek merkez. Hem çevre illere hem de kendi ilimize bu etkili tedaviyi sağlamaya çalışıyoruz. Bu plazma yöntemini saklayıp 1 yıl içerisinde kullanılabiliyor. Bir bağışçı iki kişiye yardımcı oluyor ve topladığı plazmayı 1 yıl saklayabiliyoruz. İhtiyaç duyarsak aynı haftada 2 defa bile toplayabiliyoruz ama ideal 10 gün arayla toplanması. Şuanda hastamız antikor üretiminin tepe noktası seviyesinde olduğu için biz bugüne aldık. Bizim ilimizde donör olmaya elverişli ilk uygun gündeki hastadır bu hastamız. Yoksa ilk vaka çok daha önce görüldü ama iyileşme süreci, hastanın yaşı ve donör olma kriterleri açısından ancak Elazığ'da belli bir olgunluğa ulaştı. Kritik olan hastalarımız olursa il içinde il dışında hemen anında gönderebiliriz"ifadelerini kullandı.

"Seve Seve Kanımızı Vermeye Hazırız"

Bundan yaklaşık 1 ay önce eşinde rahatsızlık belirtileri olduğunu ve ondan dolayı Fırat Üniversitesine başvurduklarını anımsatan Adem Gözütok (46), "Tahlillerimiz yapıldı ve sonuçlarımız pozitif çıktığı için hastanede yatışımız oldu. Bizim testlerimiz pozitif çıkınca evdeki çocuklarımızı da karantinaya aldılar. Taburcu olduk. Yatan hastalar için hocamız bizden kan istedi. Eğer bir can kurtarmaya bir faydamız olacaksa seve seve kanımızı vermeye hazırız. Ailecek geldik"diye konuştu.

Elazığ'da Koronayı yendiler, ailece İmmün Plazma tedavisi için bağışçı oldular

İmmün Plazma Tedavisi, Türkiye, Elazığ, Fırat, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 01:26 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi         
19:02
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum         
18:50
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla         
18:50
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi         
18:17
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum         
18:13
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
18:12
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı         
18:05
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri? Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?         
18:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
17:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti         
17:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz         
17:14
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi         
17:12
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi         
17:03
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek         
17:00
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!         
16:57
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi         
16:50
Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif         
16:47
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek         
16:24
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı         
16:22
İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu         
16:17
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi         
16:17
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi         
16:00
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı         
15:52
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi         
15:40
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma         
15:36
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı         
15:31
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım         
15:25
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 19:39:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da Koronayı yendiler, ailece "İmmün Plazma" tedavisi için bağışçı oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]