ELAZIĞ'DA ŞEHİT KORGENERAL HÜZNÜ - Son Dakika

BİNGÖL'den Tatvan'a gitmek üzere havalandıktan sonra Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde 10 asker ile birlikte şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın acı haberi, Elazığ'da büyük üzüntüye neden oldu. 4 yıldır görev yaptığı Elazığ'da halkla kurduğu samimi ilişkilerle anılan şehit Korgeneral Erbaş'ın en çok da şehit yakınlarıyla ilgilendiği belirtildi. Korgeneral Erbaş'ın, kendilerine çok yardımı dokunduğunu anlatan Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Veysel Doğan, "Dernek olarak yer sıkıntımız olmuştu. Osman Paşa'ya bir yer bulamadığımızı söyledik. Öyle samimi ve sıcak da davrandı bize, 'Oğlum, yer bulamadıysanız gelin, karargahta size bir yer boşaltayım; toplantınızı, her şeyinizi burada yaparsınız' dedi. İnsan Osman Erbaş'tan söz edince konuşmaları bile düğümleniyor" dedi.

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 10 silah arkadaşıyla birlikte şehit olması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Elazığ'da 4 yıl boyunca görev yaptığı sürede vakandaşlarla kurduğu samimi ilişkilele anılan Korgeneral Erbaş'ın şehit olması kentte büyük üzüntüye neden oldu. Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ülke için büyük bir kayıp olduğunu belirten ve Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Veysel Doğan, üzüntü içerisinde olduklarını ifade etti.

'KARARGAHTA SİZE BİR YER BOŞALTAYIM, TOPLANTINIZI BURADA YAPIN'

Korgeneral Osman Erbaş'ı anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini ifade eden Doğan, "Osman paşam 2017 yılında Elazığ'a geldiği zaman, randevu talebinde bulunduk. Öyle tanışmış olduk. Bizi çok mükemmel karşıladı. Çok anlamlı hikayelerimiz oldu. Elazığ depremi olduğu zaman, tek tek şehit aileleriyle ilgilendi. Bunun yanı sıra şehit ailelerine farklı bir gözle bakıyordu. En ufak bir talebimiz olduğu zaman bize bir telefon kadar yakındı. İş yerimde bir şehitlik köşesi yaptım. Yerimizi görmek istedi. Ziyareti 2 saat sürmüştü. Çok candan bir insan. Devletçi, milliyetçi bir insan. Bugün böyle bir haberle karşılaşmamız bizi çok derinden de üzdü. Bizi ziyaret geldiğinde bize isminin yazılı olduğu bir saat hediye etmişti. Dernek olarak bir gün yer sıkıntımız olmuştu. Osman Paşa'ya bir yer bulamadığımızı söyledik. Öyle samimi ve sıcak da davranırdı ki, "Oğlum, yer bulamadıysanız, gelin karargahta size bir yer boşaltayım, toplantınızı, her şeyinizi burada yaparsınız" dedi. İnsan Osman Erbaş'tan söz edince konuşmaları bile düğümleniyor. Allah gani gani rahmet etsin. Osman Paşa'nın bize hakları çoktu. Haklarını bize helal etmiştir umarım. Biz kendisinden razıyız. Allah da ondan razı olsun" diye konuştu.

'HALI SAHADA FAUL YAPTIM, PARMAĞI İNCİNDİ'

Şehit oğlu Ramazan Gür de, Korgeneral Erbaş ile halı sahada futbol oynadıkları anları anlattı. Gür, "Bir gün halı sahada futbol oynarken, kendisine faul yaptım. Parmaklarında bir incinme olmuştu. Ne zaman beni görse, 'Şehit çocuğusun, evladımsın ama parmağımı kırdın' diye takılırdı. Millet insanı, milletin içinde olan ve kendini hiçbir zaman mülki amir olarak görmeyen bir büyüğümüzdü" dedi.

Diyarbakır'da 2017'de amcası Kıvanç Doğan'ı şehit veren Osman Aşkın Doğan ise şehit Korgeneral Osman Erbaş ile birkaç kez görüşme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Askeri personel olmak için müracaat ettiğimde çok yardımcı olmuştu. Vatanseverliğini bize de aşılamaya çalışıyordu. Üzüntülüyüm" şeklinde konuştu.

Elazığ Anadolu Şehit Aileleri Onursal Başkanı Mehmet Nuri Öz de şunları söyledi:

"Osman Erbaş paşamızın ülke için büyük bir kayıp olduğuna inanıyorum. Kendisine bir ricamız olduğu zaman kırmadılar. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Nur içinde yatsınlar."