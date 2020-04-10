Elazığ'da üretilen siperlikler, bölge illere de gönderiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da üretilen siperlikler, bölge illere de gönderiliyor - Son Dakika

Elazığ'da üretilen siperlikler, bölge illere de gönderiliyor

6 saat önce

Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından seri şekilde üretilen siperlikler, hem kentte hemde bölge illere gönderilerek korona virüsüne karşı başta sağlıkçılar olmak üzere sahada çalışan bir çok görevli personeli korumaya başladıÇin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs...

Elazığ'da üretilen siperlikler, bölge illere de gönderiliyor, System.String[]

Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından seri şekilde üretilen siperlikler, hem kentte hemde bölge illere gönderilerek korona virüsüne karşı başta sağlıkçılar olmak üzere sahada çalışan bir çok görevli personeli korumaya başladı


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle FÜ Mekatronik Bölümün öğretim üyeleri, öğrencilerinde desteğiyle sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik maske üretmeye başladı. Rektör, Kutbeddin Demirdağ'ın da desteğiyle iki ekip halinde günlük ortalama bin 500 tane siperlik maske üretimi yapan ekip, bunları Elazığ'da bulunan hastane, sağlık ocakları ve acil servislere ulaştırırken, çevre illere de göndermeye başladı. Elazığ'ın dışında ilk bin adet siperlik ise Malatya'ya ya gönderilirken, taleplere göre diğer illere de gönderilmesinin planlandığı bildirildi.


Siperli maske ürettiklerini belirten FÜ Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Yakut, "Bu zor günümüzde bizim için çalışan sağlık personellerine bir nebze katkımız olsun diye böyle bir faaliyete başladık. Üniversitemizin yönetiminden gelen bir çağrı neticesinde bizde ne katabiliriz nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünürken Rektörümüz Kutbeddin Demirdağ bize böyle bir fırsat sundu. 2-3 gündür bu faaliyetlerimiz yürütüyoruz. Bu işi yapmaya yeltendiğimizde ilk etapta 3 boyutlu yazıcılarla nasıl destek sunabiliriz diye düşündük çünkü mekatronik mühendisliği bölümünün alanına giriyor. Fakat bir maskenin üretimi 2 veya 3 saat alıyordu. Oysaki taleplere baktığımızda çok acil olarak binlerce maske talep edildiği için bunun daha hızlı ve seri bir şekilde üretilmesi gerektiğini gördük. Bu nedenle 3 boyutlu yazıcılardan vazgeçtik. Şuanda bizim bölüm personelleri, öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve teknik elemanlarımızla birlikte kendimizce hızlı üretim planı geliştirdik. 2 gün de 860 adet ürettik ve Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanemize teslim ettik" dedi.


"Bölgeyi besleyecek şekilde çalışıyoruz"


Bin 500 adet maske üreterek kapasiteyi arttırdıklarını da dile getiren Yakut, "Bugün ürettiğimiz maskeleri dağıtıma yönlendireceğiz. Bunlardan bin tanesini Malatya'dan gelen doktor hocamıza teslim edeceğiz. Sadece Elazığ değil aynı zamanda bölgeyi besleyecek şekilde çalışıyoruz. Bunun dışında Elazığ Şehir Hastanesine, aile hekimliklerine, acil servislere ve acil talep edilen neresi varsa oraya dağıtımlarımızı yapıyoruz. Burada bir ekip değiliz iki grup halinde çalışıyoruz. Mekatronik bölümümüzde çalışırken ikinci grubumuz ise Elazığ Organize Sanayisinde bulunan inovasyon merkezimizde aynı faaliyetlerini yürütmekteler. Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Gönüllü olarak bu işe el attıktan sonra herkes bir şekilde katkısını sunuyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanya çerçevesinde farklı yollardan veya farklı yöntemlerle herkes bir şekilde katkısını sunabilir. Bizde bu yöntem ve faaliyetle katkı sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Malatya'ya bin adet ücretsiz gönderildi


Korona virüsünden dolayı neler yapabiliriz diye düşündüklerini ifade eden Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Başkanı İnan Orhan, "Sağlıkçı arkadaşlarımız yüz siperliği denilen ve koruyan bir maskenin ihtiyaç olduğunu ve şuan da temin edemediklerini söylediler. Bizde dernek bünyesindeki arkadaşlarımızdan ücret toplayarak sağlık çalışanlarına siperlik temin etmek için yola çıktık. Dernek üyelerimizden birisi Fırat Üniversitesinde yapıldığını ilettiler.Bize bin tane ücretsiz olarak yaptılar ve temin ettiler. Öncelikle bunları hastanelere ve personellere vereceğiz. Bunları sadece hastanelere de dağıtılacak olarak görmemek gerekiyor gerekirse market çalışanları, petrol ofisinde çalışanlarına da verilmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız önemli ama bire bir insanlarla muhatap olan kişilerin daha az hasta olması sağlıkçılar içinde bir avantaj olacaktır. Biz ne kadar az rahatsızlanırsak sağlık çalışanlarının yükünü biraz daha hafifletmiş olacağız"diye konuştu. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:41 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü         
15:40
Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla         
15:24
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı         
15:21
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi         
15:13
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı         
14:18
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı         
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi         
14:14
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:10
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor         
14:08
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti         
14:05
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın         
14:02
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu         
13:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 17:26:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da üretilen siperlikler, bölge illere de gönderiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]