Elazığ'da yıkımı durduran kediler 4 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

Elazığ'da yıkımı durduran kediler 4 saat sonra kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da deprem nedeniyle ağır hasar gören 7 katlı binanın yıkımı devam ederken içinde kedi ve yavruları fark edildi, tedbirler alınıp 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra bugüne kadar ağır hasar gören 2 bin 23 binanın yıkımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesinde yıkıldı. Ağır hasarlı olan diğer binaların yıkımı da planlı bir şekilde süren kentte bugün ilginç bir olay yaşandı. Merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesinde 7 katlı binada yıkım yapılırken,en üst katta bir kedi ve yavruları fark edildi. Vatandaşlar ve çalışanlar, durumu firma yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine yıkım geçici olarak durduruldu, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri risk nedeniyle binaya giremedi. Bunun üzerine kedi ve yavruları kurtarılıncaya kadar valilik talimatıyla yıkım çalışmasının tamamen durdurulması kararlaştırıldı. Daha sonra tekrar ekipler çalışma yaptı.4 saat süren çalışmayla kediler kurtarıldı.

Bir vatandaşın haber vermesi üzerine mahsur kalan kediyi fark ettiklerini ifade eden İnşaat mühendisi Fatih Köse, "7.katta kedinin kurtarılması için bütün çabayı sarf ettik. Gelen ekiplerle beraber 4 saatlik bir çalışma sonucu kediyi ve yavrularını kurtardık. Kediler çok korkmuştu. Süt ve mama verdik. Saldık doğaya gitti çok şükür bir şey olmadı" dedi.