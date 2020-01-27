Elazığ'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekibi Ankara'ya döndü - Son Dakika

Elazığ'daki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekibi, 7 kişiyi enkaz altından sağ kurtardı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 9 araç, 40 personel ve 3 K-9 köpeği ile Elazığ'a giden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, başkente döndü.

Ekibi, İskitler'deki merkezde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, yetkililer ve çalışma arkadaşları karşıladı.

Yavaş, arama kurtarma çalışmalarındaki fedakarca uğraşlarından dolayı ekiptekilere teşekkür ederek, plaket verdi. Personeli tek tek kutlayan Yavaş, "Ekibimiz 7 canlı, 15 vefat eden vatandaşımızı oradan çıkardı ve dünya gündemine oturdu. Bu şerefi çocuklarınıza miras olarak bırakacaksınız. Ben önceki başkanlar dahil, önceki amirler dahil sizleri yetiştiren herkese çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Depremin bir kez daha eğitimin önemini ortaya koyduğunu dile getiren Yavaş, bu acı olaydan gerekli derslerin alınması gerektiğini söyledi.

Ankara İtfaiyesi Başkanı Salih Kurumlu da 40 kişilik ekiple gurur duyduğunu dile getirdi.

"Azize'nin 5 saat boyunca elini tutmam ona güç kattı"

İtfaiye erlerinden Ömer İpek ve Sedat Barutçu, AA muhabirine, Elazığ'daki çalışmalar sırasında yaşadıklarını anlattı.

Ömer İpek, olay yerine varır varmaz diğer ekiplerle dinleme ve gözlemleme yaptıklarını, uzun uğraşlar sonunda vatandaşların kurtarıldığını belirtti.

UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe ile enkaz altından yaptığı telefon konuşmasıyla hafızalara kazınan Azize Çelik'i enkazdan çıkaran İpek, kurtarma çalışması sırasında yaşananları şöyle aktardı:

"Saatlerce ellerimizle açtık tünelleri. Tünelleri açarken bir ekip çalışması vardı. AFAD ve diğer ekipler. Azize Çelik'i kurtarırken, ekip olarak çalıştık ama imzayı atmak bana düştü. Azize'nin yerini tespit ettikten sonra tüneli kazıp, enkaz altında 5 saat boyunca elini tutmam ona güç kattı. Artçı depremlerle bir ara enkaz alanını boşalttık ama onu orada yalnız bırakmak istemedim. 7 metrelik tünelin altında ses vermesini istedim. Taşla vurdu, yerini belli etti. Su vermedim kendisine ama dudaklarını ıslattım. Telefonla UMKE ekibinden Emine Kuştepe yukarıda telkin ediyordu. Aşağıda da biz uğraş veriyorduk. Enkaz altındaki çelik kapıyı kesmemiz gerekti. Kolonu kesmek için hilti kullandık, çok meşakkatliydi. Kurtarıldıktan sonra hastanede doktorlara 'Ömer kurtardı, beni görmeden gitmez' demiş. Kendisini buraya gelmeden yoğun bakımda gördük. Helallik verdik. Can kurtarmak gerçekten büyük mutluluk, paha biçilemez."

"Yüsra'nın enkaz altındaki ' Anne, baba' seslerini unutmak mümkün değil"

İtfaiye eri Sedat Barutçu da 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın enkaz altından çıkarılması operasyonunda etkin görev aldığını belirterek, olayın teknik boyutundan çok duygusal ve manevi tarafının çok güçlü olduğunu kaydetti.

Barutçu, "Enkaz altındakilerle fiziki temas bizi çok etkiledi. Yüsra'nın enkaz altındaki 'Anne, baba' seslerini unutmak mümkün değil. Ankara İtfaiyesi ekibi profesyonel bir ekip ve gerekli tecrübeye sahip. Van depremine de gitmiştik. AFAD ve Jandarma ekibi de çok iyi çalıştı, onlara da teşekkür ediyoruz." dedi.

Ankara İtfaiyesinin arama kurtarma köpekleri Dora, Ex ve Boomer de depremde görev yaptı.