Son Dakika Haberleri: Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan SP hastası çocuğa ziyaret
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Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan SP hastası çocuğa ziyaret

1 saat önce

Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Keban ilçesinde yaşayan, doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için serebral palsi (SP) hastası olan 14 yaşındaki Gazi Şener'i ziyaret etti.

Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan SP hastası çocuğa ziyaret, System.String[]
Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Keban ilçesinde yaşayan, doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için serebral palsi (SP) hastası olan 14 yaşındaki Gazi Şener'i ziyaret etti.
Şener'i Fırat Mahallesindeki evinde ziyaret eden Demirbağ, anne Emine ve baba Celal Şener'den çocuklarının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
Baba Şener oğlunu tedavisi için birçok hastaneye götürdüğünü belirterek, " İstanbul'da özel bir hastanede tedavi ile yüzde 80-90 iyileşeceği söylendi." dedi.
Ekonomik nedenlerle oğlunun tedavi masrafını karşılayamayacağını dile getiren Şener, "İşsizim. Devletin verdiği bakım ve engelli parası ile geçimimizi sağlıyoruz. Destek bekliyoruz." dedi.
Milletvekili Demirbağ da, aileye bu süreçte destek vermeye çalışacaklarını anlatarak, "İnşallah bu süreçte kendilerine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Geçmiş olsun diliyorum. Hemşehrilerimizden de özellikle bu gibi vakalarda duyarlı olmalarını istirham ediyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:11 Kaynak: AA
Keban, Zülfü Demirbağ, Elazığ, Milletvekili, Kültür Sanat
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