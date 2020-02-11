Elazığ ve İdlib'e 7 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ ve İdlib'e 7 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Elazığ ve İdlib'e 7 tır insani yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Sivas'ta İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Sivas Valiliği organizasyonuyla toplanan 7 tır insani yardım malzemesi, Elazığ, Malatya ve Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Sivas'ta İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Sivas Valiliği organizasyonuyla toplanan 7 tır insani yardım malzemesi, Elazığ, Malatya ve Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, hayırseverlerin bağışlarının kabul olması temennisinde bulundu.

Türk insanının her zaman hayır sever olduğunu belirten Vali Salih Ayhan, "Son bir aydır bazı sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar bizim birlik ve beraberliğimizi dahada pekiştirdi. İdlib'e bakanlığımız koordinesinde Elazığ ve Malatya'ya ise valiliğimizin öncülüğünde yardımlar gönderiyoruz. İdlib'e giden yardımlarımız müftülüğümüzün koordinesinde hayır severlerimizin desteği ile 4 tır gidiyor. 3 tır ise Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimize ise bakanlığımızın belirlediği içerik hangi malzemeye ihtiyaç var ise bunlara uygun gönderiliyor. Tırların içerisinde 7 bin 750 paket gıda malzemeleri var." dedi.

Yardım malzemesi yüklü tırlar, dua edilmesinin ardından yola çıktı.

Programa, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Aksu, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

Elazığ ve İdlib'e 7 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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