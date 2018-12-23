Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan Kişi Yaralandı

Elektrik Akımına Kapılan Kişi Yaralandı

4 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kopan elektrik telinin isabet ettiği kişi akıma kapılarak yaralandı.

Elektrik Akımına Kapılan Kişi Yaralandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kopan elektrik telinin isabet ettiği kişi akıma kapılarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki bir elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından kopan elektrik teli, yolda yürüyen Ömer Altun'a (31) isabet etti. Akıma kapılan Altun, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Altun, ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:48 Kaynak: AA

Ömer Altun, Gebze, Kocaeli, Güncel
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