Elektrik Akımına Kapılan Kişi Yaralandı

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, kopan elektrik telinin isabet ettiği kişi akıma kapılarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana
Mahallesi'ndeki bir elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından kopan elektrik teli, yolda yürüyen Ömer Altun
'a (31) isabet etti. Akıma kapılan Altun, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Altun, ilk müdahalenin ardından Derince
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesine sevk edildi.