Elektrik arızası nedeniyle tramvaydan inen yolcular istasyona yürüdü - Son Dakika

Elektrik arızası nedeniyle tramvaydan inen yolcular istasyona yürüdü
Bağcılar tramvay hattında akşam saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Zeytinburnu ve Mithatpaşa istasyonlarına sefer yapılamadı.
KABATAŞ- Bağcılar
tramvay hattında akşam saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Zeytinburnu
ve Mithatpaşa istasyonlarına sefer yapılamadı. Yüzlerce kişi de tramvaylardan inerek istasyonlara yürüdü.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, arıza nedeniyle Mehmet Akif ve Akşemsettin istasyonları arasında bir süre sefer yapılamadı. En yoğun duraklar arasında olan Zeytinburnu durağı da arıza nedeniyle sefer yapılamayan duraklar arasında yer aldı. Tramvay hattındaki katener(enerji) teline bir aracın çarpması sonucu oluşan arıza nedeniyle sefer yapılamayan istasyonlarda yoğunluk oluşurken çok sayıda kişi tramvaylardan inerek istasyonlara yürüdü. Arıza sonrası Metro İstanbul'dan, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının katener(enerji) teline temas etmesi nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Mehmet Akif ve Kabataş-Akşemsettin istasyonları arasında yapılmaktadır." açıklaması yapıldı. Yarım saat süren çalışmaların ardından T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü.
- İstanbul
Son Dakika Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Polis hemen müdahale etmiş Kıskanç koca karısını zehirledi! Hem kadın hem de emzirdiği bebeği yaşamını yitirdi Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'un ardından Konya 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı "Kimsesizler" dizisinde çocuklara yönelik sert ifadelerin kullanılmasına RTÜK el attı Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir