SİNAN ÖZMÜŞ - A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Talat Tuncel, 2021 yılında İngiltere 'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi grup elemelerinde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Avrupa Şampiyonası'na Antalya 'da yaptığı kampla devam eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Tuncel, hazırlıklar ve şampiyonayı AA'ya değerlendirdi.Tuncel, 9 günlük kampın çok olumlu geçtiğini belirterek, bu süreçte eksikliklerini giderecek antrenmanlar yaptıklarını belirtti.Uzun zamandır aynı ekiple kamplara gittiklerini, bu sayede istikrar oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Tuncel, takımın yaş ortalamasının 23 olduğunu ifade etti.Oyuncularının tecrübe kazanması için sürekli hazırlık maçları oynamaya çalıştıklarını anlatan Talat Tuncel, "Kamp döneminde, UEFA sıralamasında bizim üstümüzde olan, bizim oynayamadığımız Dünya Kupası grup elemelerinde 8 maç yapıp, iyi ülkelerle başa baş oynayan Slovakya ile iki hazırlık maçında karşılaştık. İki maçı da berabere bitirdik. Hazırlık maçlarının amacı hataları ve hangi oyuncuları oynadığı mevkinin dışında nerelerde kullanabiliriz, onu görmekti. Bunları da bu iki maçta gördük." diye konuştu.Maç yaptıkça takım oyununda daha da ilerleyeceklerine inandığını belirten Tuncel, mücadele eden, bu sayede sahadan başı dik ayrılan bir ekip oluşturduklarını anlattı."Oyuncularım en iyisini yapacak"Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, 2021 Avrupa Şampiyonası öncesi eleme grubu kuralarının şubat ayında çekileceğini aktararak, kuraya dördüncü torbadan katılacaklarını bildirdi.İyi bir kura çekmek istediklerini belirten Tuncel, şöyle konuştu:"Hangi rakiple oynarsak oynayalım, daha çok koşan ve mücadele eden bir ekip olacağımızdan hiç kuşkum yok. Elemelerde çok güçlü rakiplerle oynayacağız. Bu nedenle sadece mücadele etmek yetmiyor. Arada topla da iyi şeyler yapmak gerekiyor. Bu takımın teknik anlamda kapasitesine çok güveniyorum. Grup maçları sonunda bir Avrupa Şampiyonası'na katılmışlığımız yok. Bu sefer onu başarabilir miyiz? Şu an için 'Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." demek hayal. Grubu ikinci bitirmek bile çok büyük bir başarıdır. Eğer istediğimiz gibi bir kura çekersek maçların sonuçları bizi nereye götürür göreceğiz. Oyuncularımın ellerinden gelenin en iyisini yapacağından yana en ufak bir kuşkum yok.""Ay-yıldızlı formayı giymek her zaman gururdur"Talat Tuncel, "Kadınlar futbol oynayamaz diyenlerin kadınlarımıza, küçük kızlarımıza saygı göstermesi gerekiyor." ifadesini kullanarak, futbol oynamak isteyen kız çocuklarına destek olunması gerektiğini kaydetti. Türkiye 'den kız ve erkek yetenekli futbolcuların çıktığının anlatan Tuncel, "Futbol oynamak isteyen kız oyuncuların önünü kesmemek lazım. En azından bir şans vermek lazım. Oynayabiliyorsa da devam eder. Erkek milli takımı, kadın milli takımı diye ayırmamak lazım. Ay-yıldızlı formayı giymek her zaman gururdur." diye görüşlerini aktardı.