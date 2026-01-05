Elif Kumal\'ın hayatını kaybettiği araba gölden çıkartıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yukarıyapıcı Göleti'nde aracıyla birlikte cenazesi bulunan Elif Kumal olayında, göle saplanan araç ekipler tarafından çıkarıldı.
Elif Kumal'ın kullandığı 16 ATB 289 plakalı Toyota marka otomobilin gölette olduğu dün gece tespit edildi. Aracın çıkarılması için balon yöntemi uygulandı. Şişirilen balonlar sayesinde araç önce su yüzeyine çıkarıldı, ardından kıyıya çekildi.
Su yüzeyine çıkarılan araç, vinç yardımıyla kıyıya alındı. 9 gündür aranan otomobilin çıkarılmasının ardından olayla ilgili inceleme ve araştırmaların başlatıldığı bildirildi.
