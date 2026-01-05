Elif Kumal'ın hayatını kaybettiği araba gölden çıkartıldı - Son Dakika
Elif Kumal'ın hayatını kaybettiği araba gölden çıkartıldı

05.01.2026 11:50  Güncelleme: 11:54
Erdek'te Yukarıyapıcı Göleti'nde aracıyla birlikte cenazesi bulunan Elif Kumal olayında, göle saplanan otomobil balon yöntemiyle su yüzeyine çıkarılıp vinçle kıyıya alındı. 9 gündür aranan araç üzerinde inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yukarıyapıcı Göleti'nde aracıyla birlikte cenazesi bulunan Elif Kumal olayında, göle saplanan araç ekipler tarafından çıkarıldı.

BALON YÖNTEMİYLE SU YÜZEYİNE ÇIKARILDI

Elif Kumal'ın kullandığı 16 ATB 289 plakalı Toyota marka otomobilin gölette olduğu dün gece tespit edildi. Aracın çıkarılması için balon yöntemi uygulandı. Şişirilen balonlar sayesinde araç önce su yüzeyine çıkarıldı, ardından kıyıya çekildi.

VİNÇLE KIYIYA ALINDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Su yüzeyine çıkarılan araç, vinç yardımıyla kıyıya alındı. 9 gündür aranan otomobilin çıkarılmasının ardından olayla ilgili inceleme ve araştırmaların başlatıldığı bildirildi.

