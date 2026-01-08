Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı - Son Dakika
Yaşam

Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Elif Kumal\'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
08.01.2026 09:07
Elif Kumal\'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
Balıkesir'de erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra kamp alanını terk eden ve sekiz gün sonra cansız bedenine ulaşılan Elif Kumal'ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Şüpheli erkek arkadaş Enis G.'nin ifadesinin alınmasının ardından olay dakika dakika analiz edildi. İncelemelerde, Elif'in kamp alanından ayrılmasının hemen ardından Enis G.'nin koşmaya başladığı, kolundaki akıllı saatten tespit edilen nabız artışlarıyla bu hareketliliğin örtüştüğü belirlendi.

Balıkesir'deki Kapıdağ Yarımadası'nda erkek arkadaşıyla tartışıp kampı terk eden ve sekiz gün sonra cansız bedenine ulaşılan Elif Kumal'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan otomobil içinde Kumal'ın "suda boğularak" hayatını kaybettiği belirlenmişti. 33 yaşındaki Elif Kumal'ın ölümüyle ilgili ihtimaller soruşturma birimleri tarafından titizlikle inceleniyor.

KIRIK ARAÇ PARÇASI ELİF'İN ARACINA AİT ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Elif Kumal'a ait araçta yapılan incelemelerde, sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı belirlendi. Aracın alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma olduğu tespit edilirken, olayın ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza parçasının da Elif Kumal'ın aracına ait olduğu da kesinleşti.

Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu, aracın göletten çıkarılmasının ardından yapılan incelemede ise bu parçaların da aynı araca ait olduğu anlaşıldı.

Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

AKILLI SAATİNDEKİ NABIZ DETAYI

Elif'in otomobilinin lastiklerinin patlak olması, alt muhafaza parçasının da göl kenarında bulunmasıyla 33 yaşındaki kadının kaza nedeniyle gölete düşmüş olabileceği ihtimalini öne çıkardı. Olaydan hemen sonra Jandarma'yı aramadığı için gözaltına alınan erkek arkadaşı Enis G.'nin ifadesi de soruşturma birimleri tarafından detaylı olarak incelendi. İfadesinde Elif'in otomobiliyle ayrıldıktan sonra koşarak peşinden gittiğini anlatan Enis G.'nin kolundaki akıllı saatte nabzının koştuğu için yükseldiği, daha sonra bölgedeki su deposunun güvenlik kameralarına takıldığı belirlendi. Elif G.'nin aracının su deposu bölgesine hiç gelmeden gölete düştüğü ortaya çıkarken, erkek arkadaşının Elif gölete düştüğü sırada onu farklı bölgede aradığı tespit edildi.

SON KONUŞTUĞU İSİM TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Elif'in son olarak görüşme yaptığı isimler arasında olan kız arkadaşının da ifadesi alındı. Elif'in kamp alanından ayrıldıktan sonra aradığı arkadaşı ifadesinde "Ben Enis'i çok seviyorum ama olmuyor. Bunu ona söyleyin" dediği, daha sonra görüşmelerinin sonlandığını anlattı. Enis G.'nin de Elif'i kamp yerinden ayrıldıktan sonra aradığı, gölete düşmesinin ardından telefonun kapandığı belirlendi.

Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Son Dakika Yaşam Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı - Son Dakika

