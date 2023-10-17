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''Elimde belgeler var'' diyen Erden Timur canlı yayında sessizliğini bozdu: Lale Orta, Ali Koç'a VAR kayıtlarını gönderdi - Son Dakika

''Elimde belgeler var'' diyen Erden Timur canlı yayında sessizliğini bozdu: Lale Orta, Ali Koç'a VAR kayıtlarını gönderdi

Son Güncelleme: 17.10.2023 23:10

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, canlı yayında yaptığı açıklamada, Merkez Hakem Komitesi'nin (MHK) eski başkanı Lale Orta'nın 3 Şubat 2023'te Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdiğini iddia ederek TFF'nin bu durumu incelemesi gerektiğini söyledi.

Süper Lig devi Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, MHK'nın eski başkanı Lale Orta'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a görüntü gönderdiğini iddia etti.

"LALE ORTA ALİ KOÇ'A VAR KAYITLARINI YOLLADI"

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Timur, "Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi! Bunun kaydı var! Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Lale Orta'nın MHK başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız. 3 Şubat sabah Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Genceler'e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş mi? Koray Gençerler 1,5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nerede bileceğiz. TFF bunu incelesin" ifadelerini kullandı.

"LALE ORTA YAYINCI KURULUŞU ARADI"

Lale Orta'nın yayıncı kuruluşu aradığını da dile getiren Timur, "Lale Orta, VAR odasına çok girmeyen biriymiş. Ondan sonra 1-2 kere girmiş. Yayıncı kuruluşta bu görüntü yok ama ABD'deki beIN'de var. Kasıtlı mı, bilmiyorum. MHK Başkanı, bu olayın ardından yayıncı kuruluşun yeni program müdürünü aramayı sürdürmüş mü? Bize gelen bilgilere göre, bu müdahaleler son bulmadı. MHK Başkanı, yayıncı kuruluşu aradı. Orayı arayarak, hakemlerin yorumlarını düzeltmelerini istiyor" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol ''Elimde belgeler var'' diyen Erden Timur canlı yayında sessizliğini bozdu: Lale Orta, Ali Koç'a VAR kayıtlarını gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Elimde belgeler var'' diyen Erden Timur canlı yayında sessizliğini bozdu: Lale Orta, Ali Koç'a VAR kayıtlarını gönderdi - Son Dakika
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