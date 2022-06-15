Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg: Hepsinin serveti yok oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg: Hepsinin serveti yok oldu!

15.06.2022 09:41
Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg: Hepsinin serveti yok oldu!

Dünyanın en zengin insanları, 2022'de 1.4 trilyon dolar kaybetti. Yalnızca en zengin 5 kişinin zararı bile 345 milyar doları aştı.

Dünyanın en zengin insanları pandemi boyunca mal varlıklarını artırdığı için gündem oluyordu. fakat Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, yalnızca 2022 yılı içerisinde 1.4 trilyon doları geçen servet kaybına (en zengin 500 kişi) uğradılar. Buna Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi bilinen isimler de dahil.

Dünyanın en zengin insanları, servetlerinin yarısını kaybetti!

Son dönemde kripto para piyasasında büyük bir çöküş yaşanıyor. Bu nedenle en çok kayıp yaşayan kişiler arasında dünyanın en zengin isimleri de yer alıyor. Örneğin, Binance CEO'su Changpeng Zhao, kişisel servetinin yüzde 90'ını -85.6 milyar dolar- kaybetti.

Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg: Hepsinin serveti yok oldu!

Fakat yalnızca kripto yatırımcılarının değil, dünyanın en zengin insanları da bu Pazartesi itibariyle mal varlıklarının 1,4 trilyon dolarını kaybetti. Yapılan açıklamaya göre ise sektörü etkileyen çeşitli krizler, global çapta artan enflasyon ve kripto para piyasasındaki çöküş gibi birçok değişkenin sebep olduğu belirtiliyor.

Binance CEO'su şokta: Zararı 50 katına çıktı!

Mal varlığının neredeyse 4'te 1'ini kaybeden Elon Musk ise, Changpeng Zhao'nun hemen arkasında yer alıyor. Ayrıca Metaverse ve blockchain yatırımlarıyla sıkça gündeme gelen Meta CEO'su Mark Zuckerberg de servetinin yarısından fazlasını kaybetti.

Kişi2022 yılındaki zarar miktarıNet mal varlığıChangpeng Zhao85.6 milyar dolar10.2 milyar dolarElon Musk73.2 milyar dolar197.1 milyar dolarJeff Bezos65.3 milyar dolar127 milyar dolarMark Zuckerberg64.4 milyar dolar61.1 milyar dolarBernard Arnault56.8 milyar dolar121.2 milyar dolar

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Elon Musk ve Twitter arasında kritik görüşme! Elon Musk ve Twitter arasında kritik görüşme! Elon Musk ilk kez Twitter çalışanlarının sorularını yanıtlayacak Elon Musk ilk kez Twitter çalışanlarının sorularını yanıtlayacak
Kaynak: Shiftdelete

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg: Hepsinin serveti yok oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
10:05 Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor
10:01 Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistlere göre 75 baz puanlık artış kesin
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
09:30 Rusya'nın Suriye büyükelçisinden Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna tepki: Pek akıllıca olmaz, gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırır
08:53 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu
08:30 "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:10:48. #1.13#
SON DAKİKA: Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg: Hepsinin serveti yok oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement