EMAYLAB: BİR KADIN GİRİŞİMCİNİN BAŞARI HİKAYESİ
06.03.2026 14:20
Emaylab Kurucusu Zülal Tabak hedefinin özgün, sürdürülebilir ve uluslararası ölçekte ses getiren bir marka inşa etmek olduğunu söyledi.

Genç kadın girişimci Zülal Tabak kurucusu olduğu Emaylabmarkasının markalaşma hikayesi ve gelecek hedefleri hakkında sorularımızı yanıtladı.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İş hayatınızda hangi evrelerden geçerek markanızı oluşturdunuz?

Merhaba, ben Zülal Tabak. 26 yaşında, genç bir girişimciyim. Üniversitede grafik tasarım eğitimi aldıktan sonra, baba mesleği olan emaye sektörünün içinde kendimi buldum. Kendimi tek bir meslek tanımıyla sınırlandırmayı hiçbir zaman sevmedim; bu nedenle çok yönlü bir tasarımcı olarak tanımlıyorum.

Yoğun emaye üretim sanayisinde birkaç yıl aktif olarak çalıştıktan sonra, çocukluğumdan beri içimde olan marka kurma hayalini hayata geçirme isteğim daha da güçlendi. Ben biraz öğrenerek, biraz yanılarak ama en çok da gözlemleyerek ilerleyen biriyim. İşin başında e-ticaret ve bu alanın gereklilikleri hakkında neredeyse hiçbir bilgim yoktu.

Ürünleri tasarladım; sıra fotoğraf çekimine geldiğinde profesyonellerden aldığım teklifler bütçemin çok üzerindeydi. Bunun üzerine süreci baştan sona kendim üstlendim. Fotoğraf çekiminden dijital içeriklere, marka kurgusundan satış kanallarına kadar pek çok aşamayı birebir deneyimleme fırsatı buldum. Bu süreç, bana bir markanın nasıl sıfırdan kurulduğunu yaşayarak öğretti.

Zamanla bu yolculuk, yalnızca bir iş kurma süreci olmaktan çıkıp kendi sesimi aradığım bir serüvene dönüştü. Deneyim kazandıkça cesaretim arttı; cesaretim arttıkça hayallerim netleşti. Ortaya çıkan marka da aslında bu evrelerin doğal bir sonucu oldu. Yani bir günde ortaya çıkmış bir fikir değil, yıllara yayılan bir birikimin adı.

Markayı kurarken hangi misyonla hareket ettiniz? Hedefleriniz ve gelecek beklentileriniz nelerdir?

Türkiye'de kaliteli emaye üreticileri olmasına rağmen, emaye üzerine yalnızca bu alana odaklanmış ve dünyada isim yapmış marka sayısı yok denecek kadar az. Oysa emaye, hayatımızın içinde olan; sağlıklı, dayanıklı, şık ve son derece işlevsel bir malzeme. Buna rağmen bize yıllar içinde yalnızca nostaljik bir obje gibi anlatılmış.

Aslında emayeyi neredeyse her gün kullanıyoruz ama bunun farkında bile değiliz. Benim çıkış noktam tam olarak buydu. Amacım, emayeyi yeniden görünür kılmak; bu malzemeyle daha önce yapılmamış olanı yapmak ve Türkiye'den dünyaya açılan güçlü bir emaye markası yaratmak.

Hedefim, sadece bugünü değil geleceği de düşünen; özgün, sürdürülebilir ve uluslararası ölçekte ses getiren bir marka inşa etmek.

Başarılı bir genç kadın girişimci olarak iş hayatına yeni atılan veya iş fikrini hayata geçirmeye çalışan kadınlara önerileriniz neler olur?

Bence kadınlar yeni dünyada çok şanslı. Özellikle kullanıcı kitlesinin büyük oranda kadın olduğu ürün ve hizmetlerde, arka planda çoğunlukla erkek bakış açısı hâkim olabiliyor. Bu da bazen gerçek ihtiyaçların gözden kaçmasına neden oluyor.

Bir kadın gözüyle tasarlanan bir ürün ya da sunulan bir hizmet, neyin eksik olduğunu çok daha doğru yakalayabiliyor. Bu da bizi rakiplerimizden daha kolay ayrıştırabiliyor. Burada gözlemin gücünün çok önemli olduğuna inanıyorum. İyi gözlem yapan, kullanıcıyı gerçekten dinleyen ve cesaretle adım atan kadınların iş dünyasında fark yaratmaması için hiçbir sebep yok.

Ayrıca bu yalnızca kadınlara değil, iş fikrini hayata geçirmek isteyen herkese yönelik bir tavsiyem var: Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmeye çalışmak çoğu zaman insanı durduruyor. Bence asıl önemli olan, insanın içindeki güce güvenip ilk adımı atabilmesi. Ben biraz "kervan yolda düzülür" anlayışıyla ilerleyen biriyim. Bir şeye niyet edip başladığınızda, süreç kendini şekillendiriyor; fikirler dönüşüyor, yollar değişiyor. Her şeyi baştan kontrol etmek mümkün değil ama yola çıkmadan hiçbir şey de netleşmiyor.

Markanızda önümüzdeki dönemde bizleri neler bekliyor? Yeni projelerinizden ve planlarınızdan bahseder misiniz?

Bu yıl benim için oldukça üretken ve heyecan verici bir dönem. Üzerinde uzun süredir çalıştığım, beni hem yaratıcı hem de vizyoner anlamda çok besleyen projelerim var. Özellikle farklı disiplinlerden, çok sevdiğim ve bakış açılarına güvendiğim birkaç marka ile iş birlikleri içerisindeyim. Bu ortaklıkların her biri, markanın sınırlarını biraz daha genişleten, yeni alanlar açan çalışmalar olacak.

Bunun yanı sıra 6 Haziran'da hayata geçecek çok özel bir sanat projem bulunuyor. Bu proje kapsamında 10 çağdaş sanatçı ile birlikte, edisyonlu ve özel koleksiyonlar üreteceğiz. Emaye sektöründe bugüne kadar pek rastlanmamış ölçekte, sanat ve zanaati bir araya getiren güçlü bir iş birliği olacak.

Bu projenin en heyecan verici tarafı, emayeyi yalnızca bir kullanım objesi olarak değil, bir ifade alanı ve sanat yüzeyi olarak yeniden konumlandırması. Bu nedenle hem çok hevesliyim hem de ortaya çıkacak işlerin sektörde yeni bir bakış açısı yaratacağına inanıyorum.

