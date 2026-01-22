Emekli Aylığı 20 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Emekli Aylığı 20 Bin Liraya Yükseldi

Emekli Aylığı 20 Bin Liraya Yükseldi
22.01.2026 06:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemeyi kabul etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren madde kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da en düşük emekli aylığı ile ilgili madde üzerine görüşmeler sürerken muhalefetin talebi üzerine yoklama talep edildi. Yoklama esnasında Genel Kurul salonunda bulunmayan milletvekilleri adına Başkanlık Divanı'na pusula gönderilmesi üzerine gerginlik yaşandı. Muhalefet milletvekilleri Başkanlık Divanı sıraları önünde toplanırken Meclis Başkanvekili Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Adan, yapılan işlemi saygısızlık olarak niteledi ve eylemin TBMM'ye karşı yapıldığını ifade etti. Ardından teklifin maddeleri üzerine görüşmelere devam edildi. Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre; Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararı doğrultusunda, 'Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma veya kınama cezası almış olanlara aylıktan kesme cezası verilecek. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar ise ilişkileri kesilecek ve Kamu Personel Bilgi Sistemi'nin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu hükümlere göre, sağlık nedenleri hariç ilişikleri kesilenler 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI SKUTER İŞLETMECİLİĞİNİ DENETLEYEBİLECEK'

Öte taraftan teklifle devlet memurlarının disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde zamanaşımı süresi düzenleniyor. Buna göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak. Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması veya 3 aydan daha az süre kalması halinde en geç 4 ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilecek. Ayrıca teklifle, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görevlerine ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre Bakanlık, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenlemekle yetkili olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN LİRAYA YÜKSELTİLİYOR

Diğer taraftan teklifle en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilecek. Ayrıca işverenlere sunulan asgari ücret desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren bin liradan bin 270 liraya çıkarılıyor.

GENEL KURUL KAPANDI

Kanun teklifinin ilk bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 22 Ocak Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekli Aylığı 20 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü
ABD’nin ardından YPGPKK’ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
Macron Davos’ta neden güneş gözlüğü taktı Saraydan açıklama geldi Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Bomba maçlar var Şampiyonlar Ligi’nde kader günü Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 06:41:27. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli Aylığı 20 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.