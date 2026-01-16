Emekli Aylığı Düzenlemesi Meclis'te Görüşülecek - Son Dakika
Emekli Aylığı Düzenlemesi Meclis'te Görüşülecek

16.01.2026 17:02
CHP lideri Özgür Özel, emekli aylığı için iyileştirme önergesi getireceklerini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığı düzenlemesinin genel kurulda görüşüleceğini söyleyerek, "Biz orada emek örgütlerimizle, emekli örgütlerimizle de görüşerek, diğer partilerle de görüşerek, Milliyetçi Hareket Partisi'ne de sorarak, bütün partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir iyileştirme önergesini vereceğiz. Herkes sözünü tutarsa haftaya bir şey olacak. Ondan sonra çok güzel şeyler olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'na katıldı. Özel, Mansur Yavaş'ın, Kocatepe Kültür Merkezi'ni alabilmek için 7 yıl mücadele verdiğini söyleyerek, "Kimden aldı burayı? Melih Gökçek ailesinden aldı. Burayı, bu mekanı uzun dönem anlaşmayla ailenin hakim olduğu bir vakfa devredip, burada iktidarını sürdürüyorlardı. Burayı aile kullanıyordu, kiraya veriyordu. Mansur Başkan da Gökçeklerden burayı aldı. İşte bu güzel güne ev sahipliği yapıyor. Emekliler kullanıyor. Helali hoş olsun" dedi.

'BİR SOSYAL KRİZ VE PATLAMA GELİYOR'

Özel, son 1 yıldır emeklilerin gözündeki öfkenin büyüdüğünü gördüğünü söyleyerek, "Hiçbir zaman görmediğim kadar büyük bir öfke görüyorum. Bir sosyal kriz geliyor. Bir sosyal patlama geliyor. İktidarımızdan önce asgari ücretin 39 bin lira olmasını, en düşük emekli maaşının 39 bin liraya çıkarılmasını, bunun yapılması için gerekli kaynak çalışmalarını yaptık ve anlattık; küçük esnafa, tekstilciye, sosyal güvenlik sistemi üzerinden prim desteği vererek. Türkiye'de sorun şu; asgari ücret alan için çok düşük, veren için çok yüksek. Bunun için orada devletin araya girip, belli sektörleri ve belli sayının altında personel çalıştıran küçük esnafı, KOBİ'leri kollayacak pirim destek sistemleri yapması lazım" diye konuştu.

'MECLİS'TE ÇOĞUNLUKSUNUZ'

Meclis'te başlattıkları emekli nöbetinin sürdüğünü söyleyen Özel, "Burada grubumuzun çok değerli milletvekilleri, dünden nöbet tutanlar buraya sizi selamlamaya geldiler. Bugünün nöbetçileri orada. Yarının nöbetçileri belki istirahatte, uykuda. Ama o kanunu dün dedikleri gibi, büyük bir mücadeleye rağmen 20 bin lirada geçirdiler. Gelecek hafta Meclis'te çok tarihi bir oylama olacak. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri o tarihi oylamada eksiksiz, Allah'tan kendi sağlığına, birinci derece yakınına bir şey olmayan herkes, hep birlikte orada olacağız. Emekli sayısı eşleriyle birlikte 30 milyon sayısını ifade ettiler. Ayrıca herkes sözünün arkasında durursa Meclis'te de artık azınlık değiliz. Biz zaten nöbetteyiz, tam kadro oradayız. DEM Parti eleştiriyor, en sert şekilde eleştiriyor. Yeni Yol grubunun 3 partisi, Gelecek, Saadet, DEVA bu ücreti 'Katlanılmaz ücret, sefalet ücreti, emekliyi açlığa mahkum etmek' dediler. İtiraz ediyorlar. Son Salı günü de Sayın Bahçeli 'Sefalet ücreti' dedi. Milletvekilleri dün Sayın Bahçeli'nin dediği gibi davranmadılar. Ama esas oylama Meclis'te. Biz orada emek örgütlerimizle, emekli örgütlerimizle de görüşerek, diğer partilerle de görüşerek, Milliyetçi Hareket Partisi'ne de sorarak, bütün partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir iyileştirme önergesini oraya vereceğiz. Ümit ediyorum eğer bu maaşa, 'Sefalet maaşı' diyen herkes oy verirse siz Meclis'te azınlık değilsiniz, çoğunluksunuz. Herkes sözünü tutarsa haftaya bir şey olacak. Ondan sonra çok güzel şeyler olacak. 30 milyon emekliye, yakınına, ailesine, 2 emeklinin evladı olarak söylüyorum. Gelecek hafta oylamayı hep birlikte izleyelim. Kim emeklinin yanında, kim değil. Kim sefalet maaşına 'hayır' deyip hiç olmazsa bir telafi zammına, olabildiğince bir telafi zammına 'evet' oyu kullanacak onu görelim. Benim sizden bir tek isteğim olur. Sizin için oy vermeyene değil sandıkta oy, sokakta selam vermeyin bundan sonra" ifadelerini kullandı.

'SEÇİM SONRASI TERSİNE ÇEVRİLECEK'

Özel, Türkiye'de verginin yüzde 64'ünün dolaylı vergi olduğunu vurgulayarak, "Yani '20 bin vereyim' dediğin emekli ile 200 bin lira maaş alan da 2 milyon geliri olan da bankada toplam gelirin yüzde 90'ını tutan zengin de aynı şeyi veriyor. Buradaki emekli de elektriğe, suya, doğal gaza, ete, yumurtaya, süte aynı vergiyi veriyor. Türkiye'nin en zengin insanı da aynı vergi veriyor. Yüzde 65- 64. Üstüne bir de yüzde 24 geliyor. O da maaşlardan daha kimse maaşını çekmeden alınan gelir vergisi. Oldu sana yüzde 88. Toplam bütün üreten, ihracat yapan, inşaat yapan, köprü yapan, onu yapan, bunu yapan, kazanan hepsinin toplam verdiği kurumlar vergisi yüzde 11. Sisteme bak, bu salon verginin yüzde 80'ini verecek, Türkiye'nin en zenginleri yüzde 11'ini verecek. Bu düzeninin adı AK Parti'nin kara düzenidir. İlk seçimde alaşağı edilecek. Seçim sonrası tam tersine çevrilecek" dedi.

'SEÇİM SANDIĞINA KADAR KOVALAYACAĞIZ'

Özel, "Bu mücadele belki Türkiye, dünya siyasi tarihine geçecek bir mücadeleye dönüşebilir. Haftaya Meclis'te uğraşacağız. Siz izleyeceksiniz, herkes izleyecek. Artık emekli bugünün iktidarından zam, iyileştirme istemiyor. Sloganlardan da duyduğum emekli, AK Parti hükümetinden zam istemiyor. Sandık istiyor, sandık. 'Getir sandığı' diyor. Buradan hepiniz adına AK Parti'nin kara düzenine meydan okuyorum. Bizim itirazımız var kardeşim. Bu kara düzene itirazı var emeklinin. Açlığa itirazım var. Yoksulluğa itirazım var. Sefalet ücretine itirazım var. Bu kara düzene itirazım var. AK Parti'nin kara düzenine itirazım var. Bu itirazı duyan duyuyor, duymayan kaçsın. Sandığa kadar kovalayacağız sizi, seçim sandığına kadar" dedi.

FOTOĞRFALI

Kaynak: DHA

