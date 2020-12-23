AFYONKARAHİSAR - Emekli mühendis tarihi binaların rölövelerinden faydalanarak yaptığı maketleri evinde sergiliyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Emekli mühendis tarihi binaların rölövelerinden faydalanarak yaptığı maketleri evinde sergiliyor

23.12.2020 11:05

Afyonkarahisar'da evinin bir odasını atölyeye çeviren, emekli mühendis Tuncer Kurşun, hatıralarının geçtiği ve rölövelerini bulduğu tarihi mekanlar ile gemilerin birebir maketlerini yapıyor.

Afyonkarahisar'da evinin bir odasını atölyeye çeviren, emekli mühendis Tuncer Kurşun, hatıralarının geçtiği ve rölövelerini bulduğu tarihi mekanlar ile gemilerin birebir maketlerini yapıyor.

Kurşun, maket yapımıyla İstanbul Teknik Üniversitesindeki öğrencilik yıllarında Mimarlık Fakültesinden arkadaşlarının mezuniyetleri için zorunlu maket çalışmalarına yardım ederek tanıştı.

Üniversite mezuniyetinin ardından İstanbul'da iki yıl bir otomobil firmasıyla çalışan Kurşun, Afyonkarahisar'a kesin dönüş yaparak bina mekaniği, havalandırma, kalorifer ve sıhhi tesisat üzerine bir şirket kurarak uzun yıllar bu sektörde hizmet verdi.

Emekli olduktan sonra işlerini inşaat mühendisi oğluna devreden Kurşun, evinin bir odasını atölyeye çevirerek, hatıralarının geçtiği tarihi mekanlar ile tren garı ve gemilerin maketlerini yaptı.

Kurşun, AA muhabirine, 2013 yılından itibaren rölövelerini bulduğu Afyonkarahisar ve Türkiye'nin çeşitli tarihi mekanlarının maketlerini, atölyesinde yapmaya başladığını söyledi.

Yaptığı maketlerin kendisi için özel bir değer taşıdığını dile getiren Kurşun, şunları kaydetti:

"Tarihi değeri ve bende anısı olan her türlü binanın maketini en küçük ayrıntısına kadar yapıyorum. Bunun yanında gemi ve tren maketleri de yapıyorum. Bu maketler, kendi yaşantımdan da bir parça aslında. İstanbul yıllarımda çok bindiğim Arabalı Kartal Vapuru'nun ve orada iki yıl eğitim aldığım Haydarpaşa Lisesi'nin maketini yaptım. Ardından Afyonkarahisar'daki tarihi Afyon Lisesi'nin ve Paşa Camisi'nin maketlerini ortaya koydum."

-"Farklı büyüklüklerde 40'a yakın maketim var"

Makina desteği almadan çalıştığı için maket yapımının kolay olmadığını vurgulayan Kurşun, bu nedenle küçük bir eserin bile en az iki ayını aldığını belirtti.

Maketlerinin çoğunu evinde sergilediğini aktaran Kurşun, "Evimin 'aile müzesi' olarak kalmasını istiyorum. Yaptığım eserleri burada halka açık bir şekilde maket müzesi gibi sergilemek istiyorum. Bu oğluma da vasiyetimdir. Farklı büyüklüklerde 40'a yakın maketim var. Ömrüm yettiği müddetçe maket yapmayı sürdüreceğim." dedi.

-"Kuleli Askeri Lisesi ile Selimiye Kışlası'nın da maketini yapmayı çok istiyorum"

Mühendislik alışkanlığının maketlerine de yansıdığına dikkati çeken Kurşun, eserlerini ölçekle çalışarak oluşturduğunu anlattı.

Fotoğraftan bakarak rastgele şekilde maket yapmadığını belirten Kurşun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim maket yapabilmem için eserin bir rölövesi olması gerekiyor. Bu konuda bazı arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. Tarihi mekanların rölövelerini temin ettiğim sürece maket yapmaya devam edeceğim. Atölyemde yaptığım bütün maket eserler, 1/100 ölçeğindedir. Afyonkarahisar'da eskiden 'Ordu Evi' binaları vardı. Şimdi yok oldu. Eğer bir yerden rölövesini bulabilirsem onların maketlerini yapmak istiyorum. Yeni yapılan Paşa Camisi'nin ardından inşallah akabinde de Afyon Şehir İstasyonu'nun maketini yapacağım. Yine, Kuleli Askeri Lisesi ile Selimiye Kışlası binalarının da maketini yapmayı çok istiyorum. O binalar, benim çok hoşuma gidiyor. Ama rölöveleri olmayınca şu anda yapmam mümkün görünmüyor."

Tamamladığı maketlerin görüntülerini bazen sosyal medyada paylaştığını kaydeden Kurşun, bunların beğeniyle karşılandığını dile getirdi.

AFYONKARAHİSAR - Emekli mühendis tarihi binaların rölövelerinden faydalanarak yaptığı maketleri evinde sergiliyor
AFYONKARAHİSAR - Emekli mühendis tarihi binaların rölövelerinden faydalanarak yaptığı maketleri evinde sergiliyor
AFYONKARAHİSAR - Emekli mühendis tarihi binaların rölövelerinden faydalanarak yaptığı maketleri evinde sergiliyor
AFYONKARAHİSAR - Emekli mühendis tarihi binaların rölövelerinden faydalanarak yaptığı maketleri evinde sergiliyor

Otomobil, İstanbul, Emekli, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Emekli mühendis tarihi binaların rölövelerinden faydalanarak yaptığı maketleri evinde sergiliyor - Son Dakika


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