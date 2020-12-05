Emine Erdoğan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.
Emine Erdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86. yıl dönümü vesilesiyle geleceğin inşasında kadınlarımızın öncü bir rol üstleneceğine sonsuz inançla 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
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