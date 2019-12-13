Emine Erdoğan, genç Müslüman kadın lider adaylarıyla buluştu - Son Dakika
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Emine Erdoğan, genç Müslüman kadın lider adaylarıyla buluştu

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyinin katkılarıyla gerçekleştirilen "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" katılımcılarıyla bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyinin katkılarıyla gerçekleştirilen "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" katılımcılarıyla bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'ndeki buluşmada, Emine Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti.

Emine Erdoğan, kadınların İslam tarihi boyunca kazandığı başarıların gün yüzüne çıkarılması gerektiğini belirterek, "Kendimize gelmenin, kimlik bunalımından kurtulmanın tek yolu, medeniyetimizi yani kim olduğumuzu hatırlamaktır. Unutmayın ki ışık her zaman doğudan yükselmiştir. İnanıyorum ki sizlerin donanımı ve kalplerinizdeki iyi niyet bunu başaracaktır. Ümmet çatısı altında buluşabilirsek bunu başarmamak için hiçbir sebep yok. Bu buluşmaların, bizi bu hedefe ulaştıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Genç Müslümanların bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda topluma liderlik etmesi ve gücün en etkilisi olan bilim, sanat ve kültür alanında Müslüman gençlerin tesirli olmasının önemine işaret eden Erdoğan, "Mesela Müslüman coğrafyada gerçekleşen insanlık dramları, beyaz perdeye yansımıyor ya da medeniyetimizin parlak değerlerini yeterince ifade edemiyoruz. Bu alanlarda soykırımları öven insanların söz sahibi olmasına izin veremeyiz. Kitlelerin ruhunun böyle hastalıklı zihinlerle beslenmesi insanlığa ihanettir." dedi.

37 ülkeden 48 genç kadın lider adayı

İlki 2017'de başkanlığını Esra Albayrak'ın yürüttüğü İİT Kadın Danışma Konseyi katkılarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde hayata geçirilen "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı", 37 ülkeden 48 genç kadın lider adayının vizyon ve ufuklarını genişletmeyi ve dayanışma ağı oluşturmayı amaçlıyor.


Bugün başlayan ve 20 Aralık'ta sona erecek program kapsamında liderlik, iletişim, teknoloji, kültür, sanat, iklim değişikliği, iş ve aile yaşamı, girişimcilik, proje geliştirme ve proje yönetimi konularında eğitimler verilecek, panel ve söyleşi düzenlenecek.

Programda katılımcılara yerel ve küresel sorunları sistematik bir şekilde belirleme ve gelecekteki adımları toplu olarak planlama konusunda aktif katılım fırsatı sunacak bir arama konferansı da düzenlenecek. Katılımcıların mentorlarla eşleştirileceği, gelecek planlarını tartışabilecekleri ve daha uzun süreli iletişim kurabilecekleri bir etkinlik de yapılacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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