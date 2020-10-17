Emir Subaykan Ayvalıkgücü Belediyespor'da

Kocaeli'nin başarılı amatör futbolcularından BAL liginde birçok takımın formasını giyen Emir Subaykan, Ayyvalıkgücü Belediyespor'a transfer oldu.

Koronavirüs pandemisi döneminde olduğumuz bu günlerde Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) maçların oynanıp oynanmayacağı netleşmemesine rağmen takımlar hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda; Balıkesir'in BAL ligindeki temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor da transfer çalışmalarına devam ederken, Kocalei'nin en önemli orta saha oyuncularından Emin Subaykan'ı renklerine bağladı.

Geçen yıl Kocaeli ekiplerinden Kullarspor'da forma giyen Emir Subaykan'ın Çınarlıspor'da yıldızının parladığı ve iki sezonda Maltepe Spor'da görev yaptığı öğrenildi. - BALIKESİR