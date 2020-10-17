Emir Subaykan Ayvalıkgücü Belediyespor'da - Son Dakika

Emir Subaykan Ayvalıkgücü Belediyespor'da

17.10.2020 12:37
Emir Subaykan Ayvalıkgücü Belediyespor'da, System.String[]

Kocaeli'nin başarılı amatör futbolcularından BAL liginde birçok takımın formasını giyen Emir Subaykan, Ayyvalıkgücü Belediyespor'a transfer oldu.

Kocaeli'nin başarılı amatör futbolcularından BAL liginde birçok takımın formasını giyen Emir Subaykan, Ayyvalıkgücü Belediyespor'a transfer oldu.

Koronavirüs pandemisi döneminde olduğumuz bu günlerde Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) maçların oynanıp oynanmayacağı netleşmemesine rağmen takımlar hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda; Balıkesir'in BAL ligindeki temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor da transfer çalışmalarına devam ederken, Kocalei'nin en önemli orta saha oyuncularından Emin Subaykan'ı renklerine bağladı.

Geçen yıl Kocaeli ekiplerinden Kullarspor'da forma giyen Emir Subaykan'ın Çınarlıspor'da yıldızının parladığı ve iki sezonda Maltepe Spor'da görev yaptığı öğrenildi. - BALIKESİR

Emir Subaykan Ayvalıkgücü Belediyespor'da
Emir Subaykan Ayvalıkgücü Belediyespor'da

Ayvalıkgücü Belediyespor, Koronavirüs, Amatör Lig, Kocaeli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emir Subaykan Ayvalıkgücü Belediyespor'da - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Burak Deniz: Paris Hilton benimle yemeğe çıkmak isterdi Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 12:46:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emir Subaykan Ayvalıkgücü Belediyespor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei