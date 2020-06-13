Emir Terzi'nin Ay-Yıldızlı forma aşkı - Son Dakika

Emir Terzi'nin Ay-Yıldızlı forma aşkı

Emir Terzi: Her Türk futbolcusu gibi ben de, davet edilmem halinde U21 ve olursa A Milli takım formasını seve seve giymeye hazırımTemel ELCİVAN / ALMANYA, - Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un U19 takımında forma giyen Emir Terzi, her Türk futbolcusu gibi Ay-Yıldızlı...

Emir Terzi'nin Ay-Yıldızlı forma aşkı, System.String[]

Emir Terzi: Her Türk futbolcusu gibi ben de, davet edilmem halinde U21 ve olursa A Milli takım formasını seve seve giymeye hazırım

Temel ELCİVAN/ ALMANYA, -

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un U19 takımında forma giyen Emir Terzi, her Türk futbolcusu gibi Ay-Yıldızlı formayı giymek istediğini söyledi.

2014 yılında SC Bayer 05 Uerdingen'den Borussia Dortmund Kulübü'ne transfer olan genç futbolcu Emir Terzi, 6 yıldır bu kulübün genç takımlarında futbol oynuyor. Emir Terzi, koronavirüs nedeniyle Mart ayında sonlandırılan U19 Bundesliga West'te bu sezon 26 maçta sarı siyahlı formayı giydi.

UEFA Youth League'de Barcelona ve Milan gibi ekiplere karşı Borussia Dortmund formasıyla mücadele veren başarılı savunma oyuncusu Emir Terzi, futbol yaşamını Almanya'da sürdürmek istediğini belirterek, transfer tekliflerine de açık olduğunu dile getirdi. Geçen aylarda Türkiye'den önemli transfer teklifleri aldığını söyleyen Emir Terzi, Ay-Yıldızlı forma ile ilgili hedefini şöyle anlattı: "U17 takımda oynadığım sıralarda Türkiye Genç Milli Takımları antrenörleri ile kısa görüşmelerim olmuştu ama devamı gelmedi. Sonrasında her hangi bir milli davet almadım. Her Türk futbolcusu gibi ben de, davet edilmem halinde U21 ve olursa A Milli takım formasını seve seve giymeye hazırım."


Borussia Dortmund, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 10:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emir Terzi'nin Ay-Yıldızlı forma aşkı - Son Dakika Spor
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