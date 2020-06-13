Emir Terzi'nin Ay-Yıldızlı forma aşkı

Emir Terzi: Her Türk futbolcusu gibi ben de, davet edilmem halinde U21 ve olursa A Milli takım formasını seve seve giymeye hazırım

Temel ELCİVAN/ ALMANYA, -

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un U19 takımında forma giyen Emir Terzi, her Türk futbolcusu gibi Ay-Yıldızlı formayı giymek istediğini söyledi.

2014 yılında SC Bayer 05 Uerdingen'den Borussia Dortmund Kulübü'ne transfer olan genç futbolcu Emir Terzi, 6 yıldır bu kulübün genç takımlarında futbol oynuyor. Emir Terzi, koronavirüs nedeniyle Mart ayında sonlandırılan U19 Bundesliga West'te bu sezon 26 maçta sarı siyahlı formayı giydi.