Emircan Haney 'Yılın Okçusu' Adayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Emircan Haney 'Yılın Okçusu' Adayı

Emircan Haney \'Yılın Okçusu\' Adayı
23.01.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın milli okçusu Emircan Haney, 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi. Oylama 13 Şubat'a kadar.

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi sporcusu, milli okçu Emircan Haney, uluslararası başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) tarafından verilen 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi.

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney, bu önemli başarısının ardından dünya okçuluğunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri için yarışıyor. Gösterdiği üstün performansla hem Türkiye'yi hem de Muğla'yı uluslararası arenada başarıyla temsil eden Haney'in adaylığı, dünya genelinde okçuluk camiasında büyük takdir topladı.

Okçuluğa 9 yaşında başlayan Emircan Haney, disiplinli çalışma anlayışı, istikrarlı performansı ve uluslararası başarılarıyla bugün dünyanın en iyi okçuları arasında yer alıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor yaşamını sürdüren Haney, elde ettiği Dünya Şampiyonluğu unvanıyla Türk okçuluk tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Dünya genelinde gerçekleştirilen ve kazananın küresel halk oylamasıyla belirleneceği prestijli ödül için oylama süreci başladı. Türkiye'yi ve Muğla'yı başarıyla temsil eden Emircan Haney'in adaylığı, hem ulusal hem de uluslararası okçuluk camiasında büyük yankı uyandırdı.

13 ŞUBAT'A KADAR OYLAMA SÜRECEK

Dünya Şampiyonluğu ile taçlanan bu büyük başarının, 'Yılın Okçusu' ödülüyle taçlandırılması için halk oylaması 13 Şubat 2026'ya kadar devam ediyor. Oylama, dünya genelindeki tüm sporseverlere açık olarak gerçekleştiriliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney'e oy vermek isteyenler, www.worldarcheryawards.com adresi üzerinden oy kullanabiliyor.

BAŞKAN AHMET ARAS: BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney'in "Yılın Okçusu" ödülüne aday gösterilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcumuz, milli okçumuz Emircan Haney'in Dünya Şampiyonluğu gibi büyük bir başarının ardından 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Emircan, azmi, disiplini ve elde ettiği uluslararası başarılarla genç sporcularımıza ilham olurken, Muğla'mızı ve ülkemizi dünya arenasında en iyi şekilde temsil etmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin böylesi önemli başarılarla karşılık bulmasından mutluluk duyuyor, Emircan Haney'e halk oylamasında da başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı 'Yılın Okçusu' ödülüne aday olarak gösterilen Milli Sporcumuz Emircan Haney'e destek olmak için oy kullanmaya davet ediyorum"

Kaynak: DHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emircan Haney 'Yılın Okçusu' Adayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye’yi terk etti Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
09:47
Yarışma macerası 2 dakika sürdü Elendiği ilk soruya bakın
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:16:08. #7.11#
SON DAKİKA: Emircan Haney 'Yılın Okçusu' Adayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.