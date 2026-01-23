Emircan Haney \'Yılın Okçusu\' Adayı

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi sporcusu, milli okçu Emircan Haney, uluslararası başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) tarafından verilen 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi.

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney, bu önemli başarısının ardından dünya okçuluğunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri için yarışıyor. Gösterdiği üstün performansla hem Türkiye'yi hem de Muğla'yı uluslararası arenada başarıyla temsil eden Haney'in adaylığı, dünya genelinde okçuluk camiasında büyük takdir topladı.

Okçuluğa 9 yaşında başlayan Emircan Haney, disiplinli çalışma anlayışı, istikrarlı performansı ve uluslararası başarılarıyla bugün dünyanın en iyi okçuları arasında yer alıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor yaşamını sürdüren Haney, elde ettiği Dünya Şampiyonluğu unvanıyla Türk okçuluk tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Dünya genelinde gerçekleştirilen ve kazananın küresel halk oylamasıyla belirleneceği prestijli ödül için oylama süreci başladı. Türkiye'yi ve Muğla'yı başarıyla temsil eden Emircan Haney'in adaylığı, hem ulusal hem de uluslararası okçuluk camiasında büyük yankı uyandırdı.

13 ŞUBAT'A KADAR OYLAMA SÜRECEK

Dünya Şampiyonluğu ile taçlanan bu büyük başarının, 'Yılın Okçusu' ödülüyle taçlandırılması için halk oylaması 13 Şubat 2026'ya kadar devam ediyor. Oylama, dünya genelindeki tüm sporseverlere açık olarak gerçekleştiriliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney'e oy vermek isteyenler, www.worldarcheryawards.com adresi üzerinden oy kullanabiliyor.

BAŞKAN AHMET ARAS: BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney'in "Yılın Okçusu" ödülüne aday gösterilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcumuz, milli okçumuz Emircan Haney'in Dünya Şampiyonluğu gibi büyük bir başarının ardından 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Emircan, azmi, disiplini ve elde ettiği uluslararası başarılarla genç sporcularımıza ilham olurken, Muğla'mızı ve ülkemizi dünya arenasında en iyi şekilde temsil etmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin böylesi önemli başarılarla karşılık bulmasından mutluluk duyuyor, Emircan Haney'e halk oylamasında da başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı 'Yılın Okçusu' ödülüne aday olarak gösterilen Milli Sporcumuz Emircan Haney'e destek olmak için oy kullanmaya davet ediyorum"