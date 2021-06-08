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"Emlak işletmesi ve danışman sayısı artıyor" - Son Dakika

"Emlak işletmesi ve danışman sayısı artıyor"

08.06.2021 16:11

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, taşınmaz ticareti yetki belgesi alan emlak işletme sayısının 34 bin 500'e ulaştığını belirterek, "Mesleki Yeterlilik Belgesi alan sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanı sayısı da 62 bini geçti" dedi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, taşınmaz ticareti yetki belgesi alan emlak işletme sayısının 34 bin 500'e ulaştığını belirterek, "Mesleki Yeterlilik Belgesi alan sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanı sayısı da 62 bini geçti" dedi.

Taşınmaz ticareti yetki belgesi alan emlak işletmesi sayısı 34 bin 500'e ulaştı. Mesleki Yeterlilik Belgesi alan sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanı sayısı da 62 bini geçti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "16 Nisan tarihinde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrasında son dönemde yetki belgesi alan işletme sayısında önemli artışlar oldu. TTBS üzerinden yapılan başvurular ve sorgulamalarda yetki belgesi alan işletme sayısı 34 bin 500'e ulaştı. En çok yetki belgesi alınan şehir 7 bin 199 ile İstanbul olurken, Ankara'da 3 bin 393, İzmir'de ise 3 bin 28 yetki belgesi verildi" diye konuştu.

"Seviye 4 ve seviye 5 ayrımına dikkat edilmeli"

Taşınmaz Ticareti yönetmeliğine göre muafiyetler dışında Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, "Sorumlu emlak danışmanlarının seviye 5, emlak danışmanlarının ise seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor. Şimdiye kadar çok yoğun olarak Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi alınmış olsa da 31 Mart 2021 tarihinden sonra ilk defa belge alacak olan emlak danışmanlarının, Seviye 4 emlak danışmanı belgesi almaları gerekiyor. Bu ayrıma dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.

"Yetki belgeniz iptal edilmesin"

Taşınmaz ticareti yetki belgeli almış olan işletme ve sözleşmeli işletme sahiplerinin yetki belgelerinin iptal edilmemesi için de uyarılarda bulunan Özelmacıklı, "Daha önce tamamladığınız eğitim belgeleriniz yoksa, ya da muafiyet kapsamında değilseniz Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversiteler tarafından verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olmanız ve bu belgeyi de 31 Aralık 2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine (TTBS) yüklemeniz gerekmektedir. Aksi durumda işletmenizin yetki belgesi de iptal edilecek" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Emlak işletmesi ve danışman sayısı artıyor

İstanbul, Nisan, Altın, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Emlak işletmesi ve danışman sayısı artıyor' - Son Dakika Ekonomi


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