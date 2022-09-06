Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama Açıklaması

06.09.2022 15:30
Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polislerin maaş promosyonuyla ilgili görüşmelerin sonuçlanmadığını, bu konuda açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polislerin maaş promosyonuyla ilgili görüşmelerin sonuçlanmadığını, bu konuda açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

EGM, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türk Polis Teşkilatı personelinin promosyon sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Açıklamada, polislerin maaş promosyon protokolünün, 18 Mart 2022'de Vakıfbank ile imzalandığı ve promosyonun, yüzde 188 artışla, 104 liradan 300 liraya çıkarıldığı kaydedildi.

Bu protokole göre, promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Yani 300 lira sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatının tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir." denildi.

Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artışın, 2023 yılının ocak ayından itibaren geçerli olacağı aktarılan açıklamada, bunlara rağmen memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yeniden görüşme yapıldığı ve maaş promosyonuyla ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği, bu görüşmelerin halen devam ettiği belirtildi.

Maaş promosyonu üzerinden algı operasyonuna girişildiği, bundan siyasi rant elde etmeye çalışıldığı savunulan açıklamada, "Sayısız kez açıklama yapmamıza rağmen polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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