Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada 25 kişi FETÖ'den gözaltına alındı - Son Dakika

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 27 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi.

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi. Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Başsavcılık, 9'u aktif polis memuru, 1'i doktor, 4'ü öğretmen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de operasyon başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin ise yurt dışına kaçtığı öğrenildi.