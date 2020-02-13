Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada 25 kişi FETÖ'den gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada 25 kişi FETÖ'den gözaltına alındı - Son Dakika

Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada 25 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

6 saat önce

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 27 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada 25 kişi FETÖ'den gözaltına alındı, System.String[]

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 27 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi.

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi. Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Başsavcılık, 9'u aktif polis memuru, 1'i doktor, 4'ü öğretmen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de operasyon başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin ise yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi için gözaltı kararı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası FETÖ'nün hücre evine düzenlenen baskında "Gülen" imzalı saat bulundu Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz

Son Dakika Haberleri
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi
13:41 Ezgi Eyüboğlu'na, Hadise-Kaan Yıldırım ikilisi soruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 15:50:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada 25 kişi FETÖ'den gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]