Emrah Elveren cinayeti 4 yıl sonra aydınlandı! Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı
24.11.2025 14:25
Yalova'da 2021'de kaybolan Emrah Elveren'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Elveren'i öldürme suçlamasıyla canlı yayında tutuklanan iş arkadaşı Ahmet Ş'nin evinde yapılan kazıda bulunan kemik, saç ve kumaş parçalarının DNA sonucu belli oldu. Kemik ve diş bulgularının Elveren'e ait olduğu tespit edildi.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Örencik köyünde 2021 yılında akrabasının yanındayken kaybolan Emrah Elveren'in (34) yakınlarınca kayıp ihbarında bulunuldu. Elveren'in ailesi televizyon programına katılarak cinayet şüphelerinden bahsetti. Şüpheler önce kuzenlerine daha sonra iş arkadaşı Ahmet Ş'ye yöneldi.

İŞ ARKADAŞI TUTUKLANDI

İddia üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde kayıp şahısın arkadaşı Ahmet Ş. hakkında verilen yakalama ve gözaltı kararına istinaden zanlı 4 Haziran 2025 tarihinde televizyon programında gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

BAHÇEDEN ÇIKAN KEMİKLER EMRAH'A AİT ÇIKTI

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 5 Haziran 2025 tarihinde şüpheli Ahmert Ş'nin Bursa ilinde bulunan evinin bahçesinde yapılan kazı sonucunda kemik, saç ve kumaş parçaları bulundu.

Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından, bahçede bulunan deliller ile kayıp şahsın ailesinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırması sonucu, kemik ve diş bulgularının kayıp şahıs Emrah Elveren'e ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

15:51
